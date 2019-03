Manfred Weber: a menekültkérdés 2019 első számú témája

A menekültkérdés a 2019-es választási év első számú témája - mondta az európai parlamenti (EP-) választással kapcsolatban Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) csúcsjelöltje egy szerdai bajorországi beszédében.



A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa Passauban pártja hagyományos hamvazószerdai gyűlésén kiemelte, hogy az EPP és a CSU "három világos üzenetet" küld a választóknak a menekültkérdés kezeléséről.



Az első az, hogy pontosan tudni kell, ki tartózkodik az EU területén, ezért gondoskodni kell a külső határ ellenőrzéséről - mondta Manfred Weber.



A bolgár-török határon épített kerítésről szólva hangsúlyozta: támogatást, és nem bírálatot érdemelnek azok a politikusok, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy ne a maffia és az embercsempész bandák, hanem az állam és a határvédelmi szervek döntsék el, ki léphet be az EU-ba.



A második az, hogy az EU továbbra is fogad menekülteket, korlátozott időre és kontingensekben, előre meghatározott létszámú csoportokban - tette hozzá az EPP csúcsjelöltje, aláhúzva, hogy Európa "keresztény kontinens", amelynek felelősséget kell vállalnia az emberekért.



A harmadik üzenet, hogy tenni kell Afrika fejlődéséért, mert "Európának nem lehet jó jövője, ha Afrikának kaotikusan és rosszul megy a sora". Ezért helyes a német szövetségi kormány nemzetközi fejlesztési együttműködésért felelős CSU-s minisztere, Gerd Müller törekvése egy "afrikai Marshall-terv" összeállításáért - fejtette ki Manfred Weber.



A második nagy témának a gazdaságot nevezte, amellyel kapcsolatban a többi között kiemelte, hogy az EU-nak meg kell védenie a "kulcsiparágakban" tevékenykedő cégeit a külföldi, legfőképpen kínai befolyásszerzéstől, és az Airbus mintájára ki kell építeni a globális piacon is versenyképes páneurópai társulásokat.



Oroszország politikájáról szólva aláhúzta, hogy harminc évvel a berlini fal ledöntése után "visszatért a konfliktus és a rendszerek versenye". Ezt jelzi például, hogy a Facebook közösségi portálon 90 millió "orosz hátterű" hamis profil működik, a közepes és rövid hatótávolságú, szárazföldi indítású nukleáris eszközökről szóló amerikai-orosz szerződés (INF) "felmondása" révén pedig 500-2500 kilométer hatótávolságú, atomtöltettel is felszerelhető rakétákat telepít Oroszország. Ezek a rakéták éppen az EU területét érhetik el, vagyis "ez a mi problémánk, egy európai probléma" - mondta Manfred Weber.



Az EPP mindezzel kapcsolatos terveiből kiemelte, hogy az EU-nak "fel kell nőnie", védelmi képességei fejlesztésével el kell érnie, hogy szükség esetén megvédhesse magát.



Egyebek mellett hozzátette: amennyiben elnyeri az Európai Bizottság elnöki tisztségét, utasítja az EU-s szerveket, hogy végérvényesen szakítsák meg a csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal. Hangsúlyozta: "Törökország nem lehet az EU tagja".



Arról is szólt, hogy a digitalizáció révén felemelkedett EU-n kívüli globális óriásvállalatokat kényszeríteni kell arra, hogy betartsák az "európai játékszabályokat, ha pénzt akarnak keresni Európában".



Így például "el tudom képzelni, hogy törvényekkel világossá tesszük, hogy nem minden megengedett interneten", és ezért "betiltjuk a dzsihadista propagandát, a gyermekpornográfia terjesztését, a politikai területen pedig a fake news (álhírek) terjesztését" - mondta Manfred Weber.



Csúcsjelölti programjának korábban bemutatott elemei közül kiemelte azt is, hogy EU-s összefogással kell küzdeni a daganatos betegségek ellen. Mint mondta, "a rák elleni harc mesterterve" révén fel lehet mutatni, hogy az EU az egész emberiség javát szolgálja, így mindenki "büszke lehet európaiságára", mert elmondhatja, hogy "jobb hellyé tesszük a világot".