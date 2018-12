Magyar zászlót próbáltak felgyújtani Nagyváradon

A szombatról vasárnapra virradóra történt esetről a lap videofelvételt is közölt, amelyen látható, amint egy fiatal nő székre felállva egy öngyújtó lángjával próbálja meggyújtani az épület falára kifüggesztett piros-fehér-zöld zászlót.

"A Fekete Sas-palota passzázsa végig be van kamerázva, és tudomásunk van róla, hogy az eseteket rögzítették is a térfigyelő kamerák. A rendőrség értesülésünk szerint nem kérte ki a felvételeket, így egyik elkövetőt sem kerítette kézre"

Megpróbálták felgyújtani a Bihar megyei RMDSZ-székházra kitűzött magyar zászlót a nagyváradi Fekete Sas-palotában, ám egy fiatalember időben megakadályozta, hogy a lobogó lángra kapjon - írta vasárnap a Maszol.ro erdélyi hírportál az RMDSZ közleményére hivatkozva.A Bihar megyei RMDSZ közleménye szerint a videofelvételt készítő "szemfüles, elkötelezett magyar fiatal" közbelépése akadályozta meg azt, hogy a zászló lángra kapjon. Felidézték: korábban is megpróbálták letörni vagy leszakítani a magyar zászlót, amelyet az elmúlt négy hónapban már négyszer rongáltak meg, az RMDSZ pedig valamennyi alkalommal hivatalos feljelentést iktatott a rendőrségen.- idézte a Maszol az RMDSZ közleményét. Hozzátették: mivel az épület egy nemrég felújított műemlék, és van működő önkormányzati térfigyelő kamera, saját kamerát nem szerelhettek fel, mert nem engedélyeznek egy újabb beavatkozást.A szervezet azért is érthetetlennek tartja a történeteket, mert a székházra az Európai Unió, Románia, Magyarország és az RMDSZ zászlaját is kitűzték, így a magyar zászló jelenléte "egyértelműen nem provokatív" a részükről."Elítélünk minden ilyen és ehhez hasonló cselekedeteket, elhatárolódunk minden olyan megosztó és kirekesztő magatartástól, amely a békés együttélés és nemzeti szimbólumaink szabad használata ellen irányul"- szögezte le az RMDSZ Bihar megyei szervezete.A mostani, videofelvétellel is dokumentált zászlógyújtási kísérletről hétfőn készül feljelentést tenni a rendőrségen a magyar érdekképviselet - írta a Maszol.ro.