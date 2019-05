Magyar turistát kaptak vandalizmuson a Colosseumban - megszigorítják az amfiteátrum őrzését

Megszigorítják a Colosseum őrzését, miután csütörtökön egy újabb - ezúttal magyar - turistát kaptak azon, hogy megpróbálja belevésni nevének kezdőbetűit az ókori amfiteátrum falába.



Az Il Messaggero című lap beszámolója szerint egy 29 éves magyar férfit értek tetten, amint szállodai szobájának kemény kulcskártyájával egy 10 centiméteres T-betűt vésett a falba, az újság honlapján fotót is közöl a tiltott falfirkáról. A turista azt mondta, nem hitte, hogy tiltott dolgot művel, mivel sok felirat látható a falakon, csakhogy a firkák jó része évszázadokkal ezelőtt keletkezett.



A tetten ért férfit bevitték egy rendőrőrsre, ahol feljelentést tettek ellene a nemzeti kulturális örökség megrongálása miatt. Visszatérhet Magyarországra, de távollétében is ítéletet hoznak az ügyében, viszont a büntetést vagy a bírságot csak akkor hajtják végre, ha újra Olaszországba utazik, külföldön csak súlyos bűncselekmények ügyében hajtatnak végre olaszországi ítéleteket.



A magyar férfi vandál tette néhány napon belül már a harmadik volt a Colosseumban. Április 29-én egy osztálykiránduláson lévő 17 éves bolgár fiút kaptak el, amint nevének kezdőbetűit véste a falba, április 26-án pedig egy 39 éves izraeli nőt állítottak elő, kővel a kezében, mellyel öt családtagja nevének kezdőbetűjét örökítette meg az amfiteátrumban.



A csütörtöki incidens után a Colosseum igazgatósága néhány óra alatt intézkedési tervet dolgozott ki a vandál turisták ellen, ennek részeként több kamerát szerelnek fel és több teremőrt alkalmaznak. Azonnali intézkedésként máris a korábbinál több - összesen hat - nyelven intik óva hangosbeszélőn a turistákat az amfiteátrum megrongálásától. A bejáratnál már eddig is figyelmeztették táblákon a látogatókat, de az illetékesek szerint a feliratokat "senki sem olvassa el".



Ezen kívül a római önkormányzat azt tervezi, hogy feketelistát állít össze a helytelen viselkedésen kapott turistákról és arra fogja kérni a külképviseleteket, hogy próbálják meg távol tartani a nemkívánatosnak nyilvánított állampolgáraikat.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)