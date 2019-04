Magyar nyugdíjas szerezhet osztrák nyugdíjat?

Magyarországi nyugdíjasként kezdtem el dolgozni Ausztriában. Már négy éve egy családhoz járok, gondozónő vagyok náluk. Ha az ausztriai munkát is végleg befejezem, akkor igényelhetek nyugdíjat az osztrákoktól? Körülbelül mennyit kaphatok, mire számíthatok? Mi kell az igényléshez?



Nyugdíjasként is szerezhet osztrák nyugdíjat egy magyar elvileg, de ennek sok feltétele van. Fontos tudni, hogy aki magyar nyugdíjat kapva dolgozik Ausztriában, annak mindenképp be kell jelentenie ezt a hazai nyugdíjfolyósítónál, mivel az ilyen helyzetben szerezhető jövedelemhatárt nem lépheti túl. Ha ezt a bejelentést olvasónk elmulasztotta, ellenőrzést akkor is folytathat esetében a nyugdíjfolyósító. Ha annak folyamán szabálytalanságot talál, akkor a nyugdíjasnak pénzt kell visszafizetnie a folyósítónak.



Az, hogy mennyi nyugdíjat kaphat majd olvasónk Ausztriából, attól függ, mennyi bért kap jelenleg, milyen formában foglalkoztatják, milyen a munkaviszonya, vonnak-e tőle például nyugdíjjárulékot. Ha minden feltételnek megfelel és több évig dolgozik az osztrákoknál, akkor is csak alacsony összegre számíthat.



Ha később beadja emiatti igénylését, a konkrét esetben vizsgálhatják, hogy az Európai Unió melyik tagállamában él, ott és Ausztriában mennyi a nyugdíj mellett szerezhető jövedelem értékhatára, keletkezett-e adó- vagy járulékfizetési kötelezettsége pluszban bármelyik tagállamban. Körülményeit ismertetve olvasónk előzetesen a magyar és az osztrák nyugdíjfolyósítónál, a társadalombiztosítási szerveknél kérhet részletesebb, pontosabb felvilágosítást.



A tanácsadásban az IngáZóna partnere az Ausztriai–Magyar Ügyek Tanácsadó Iroda – Hitel, állami támogatások (Andesz 2006 Bt.), szakértőik – Kőné Hérics Eszter és Mogyorósiné Vida Szabina – adnak válaszokat olvasóink kérdéseire.