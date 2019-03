Magyar állampolgárságú embercsempészt vettek őrizetbe a szlovén hatóságok

Hat pakisztáni és négy bangladesi migránst tartóztattak fel a szlovén hatóságok a Kopertől 25 kilométere lévő Kozina település közelében, egy magyar állampolgár gépkocsijában - közölte a koperi rendőrség kedden.



A közel-keleti bevándorlók Horvátország irányából lépték át illegálisan a határt. A migránsok nemzetközi védelmet kértek Szlovéniában, a magyar állampolgárságú embercsempészt pedig őrizetbe vette a rendőrség és eljárást indítanak ellene. A szlovén törvények szerint akár nyolc évig terjedő börtönbüntetést is kaphat.



2016 márciusában a migránsok nyugat-balkáni vonulási útvonalán található országok fokozatosan lezárták határaikat az illegális bevándorlók előtt. Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, vagy az adott országban akarnak menedéket kérni. Ha mégis határsértést követ el valaki, a hatóságok visszakísérik az államhatárra, és visszaküldik abba az országba, ahonnan érkezett.



Kivételt képeznek az eljárás alól azok, akik közvetlen életveszélyben vannak, vagy egészségügyi ellátásra szorulnak, továbbá a felnőtt kísérő nélkül érkező, 14 éven aluliak.



A rendőrség adatai szerint a kétmilliós Szlovéniában 2015 októbere óta valamivel több mint félmillió közel-keleti menekültet vettek nyilvántartásba, akiknek azonban csak töredéke kért menedékjogot az országban.