Macron: a véleménynyilvánítás szabadsága erősebb mint valaha

A köztársasági elnök idén személyesen már nem vett részt a szerkesztőség egykori belvárosi épülete előtt tartott koszorúzáson, ahol mintegy százan, az áldozatok hozzátartozói és kollegái, a támadás túlélői, valamint helyiek hajtottak fejet a 12 áldozat emlékére, a bejárat mellett elhelyezett emléktábla előtt. Az egyszerű és rövid megemlékezésen - amelyen felolvasták az áldozatok neveit - a kormányt Christophe Castaner belügyminiszter és Nicole Belloubet igazságügyi miniszter képviselete, valamint jelen volt Anne Hidalgo párizsi polgármester is.



"Azok, akik gyáván megtámadták a Charlie Hebdót négy éve, a véleménynyilvánítás szabadsága ellen, azaz a köztársaság ellen támadtak. A köztársaság továbbra is megvan, és a véleménynyilvánítás szabadsága erősebb, mint valaha. Ne felejtsünk el azokat, akik az életükért fizettek ezért" - fogalmazott üzenetében Emmanuel Macron.



A délelőtti megemlékezésen a szerkesztőség közelében, a boulevard Richard Lenoir-on az elmenekülő két támadó egyike által közvetlen közelről agyonlőtt rendőr emlékének is adóztak. Hasonló rendezvényt tartottak Párizs keleti határában, ahol két nappal később egy zsidó élelmiszerboltban egy harmadik dzsihadista túszokat ejtett és közülük négy emberrel végzett.



2015. január 7-én két francia dzsihadista hatolt be a Charlie Hebdo szatirikus hetilap párizsi szerkesztőségébe, ahol 12 embert megöltek, és 11-et megsebesítettek. A támadókat két napig üldözte a rendőrség. Eközben egy harmadik társuk január 8-án lelőtt egy rendőrt a főváros egyik déli elővárosában, Montrouge-ban, majd másnap egy kóser élelmiszerboltban túszokat ejtett, akik közül négyet megölt. A rendőrség egyidejűleg indított akciókban végzett mindhárom terroristával, és kiszabadította a túszokat. A három napig tartó támadásokban 17-en vesztették életüket, köztük három rendőr és 21-en sérültek meg.



A támadássorozat volt a nyitánya a Franciaországot sújtó iszlamista merénylethullámnak, amelyben 250-en vesztették életüket.



A decemberben lezárult nyomozás keretében 15 ember ellen indult eljárás, közülük 11-en vannak előzetes letartóztatásban. Valamennyi gyanúsított tagadja, hogy tudott a merényletek előkészítésről. Három ember, köztük a feltételezett megrendelő és az egyik dzsihadista felesége ellene pedig elfogató parancs van érvényben.



A nyomozás hamar fényt derített arra, hogy a Charlie Hebdo szerkesztőségében vérengző testvérpár, Chérif és Said Kouachi, valamint a rendőrnővel végző és zsidó túszokat ejtő Amédy Coulibaly ismerhették egymást. A szálak egy 2005-ben felszámolt kelet-párizsi iszlamista radikális csoporthoz vezettek, amely Irakba toborzott európai harcosokat.



A három vizsgálóbíró a közelmúltban megváltoztatta az egyik gyanúsított, a 33 éves Ali Riza Polat elleni vádakat. A túszejtő Amédy Coulibaly barátjáról azt gyanítják, hogy központi szerepet játszott a merényletek megszervezésében, ezért terrorista emberölésben való bűnrészesség gyanújával folyik ellene eljárás. A feltételezések szerint ő szerezte be Belgiumból a fegyvereket, és az ő feladata volt azon nyomok eltüntetése is, amelyek a támadássorozatot végrehajtó hálózatra utalhattak. A Kouachi fivérek feltételezett fő segítőjét, a 36 éves francia állampolgárságú Peter Cherift - aki ismert még Abou Hamza néven - pedig decemberben vették őrizetbe Dzsiboutiban.



A gyanúsítottak pere 2020-ban kezdődhet a párizsi esküdtszéken.