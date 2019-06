Ma kezdődik Theresa May utódjának megválasztási folyamata

Ma kezdődik hivatalosan Theresa May brit miniszterelnök utódjának megválasztási folyamata. May pénteken távozott a kormányzó Konzervatív Párt éléről , és ez miniszterelnöki tisztségének megszűnésével is jár, de utódja megválasztásáig, vagyis várhatóan még legalább másfél hónapig ügyvezető minőségben ellátja a kormányfői és a pártvezetői feladatokat.A Konzervatív Párt vezetői tisztségére jelentkezni kívánó képviselők brit idő szerint hétfő délután 17 óráig - közép-európai idő szerint 18 óráig - jelezhetik indulási szándékukat az illetékes frakciótestületnek. Az utódjelöltek hivatalos névsorát este, a határidő lejárta után várhatóan közzéteszik. A vezetőválasztási folyamat első szakaszában a frakció sorozatos szavazásokkal két főre szűkíti a jelöltek létszámát. Az első szavazási fordulót csütörtökön, a továbbiakat június 18-án, 19-én és 20-án tartják. A versenyben maradó utolsó két jelölt közül - ha egyikük sem lép vissza a másik javára - a Konzervatív Párt 160 ezer regisztrált tagja választhatja meg postai szavazással Theresa May utódját, aki az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke is lesz.A jelenlegi ütemterv szerint a vezetőválasztás nyertese július 22-én veszi át a pártvezetői tisztséget, és ezután tájékoztathatja kormányalakítási szándékáról II. Erzsébet királynőt. Az utódjelöltek egyelőre nem hivatalos mezőnye jelenleg 11 fős, de a létszám a hétfő esti határidőig még bővülhet.