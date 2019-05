Lövöldözés egy észak-karolinai egyetemen: ketten meghaltak, négyen megsebesültek

A feltételezett elkövetőt őrizetbe vették. A helyi médiumok tudósításai szerint a gyanúsított valószínűleg az egyetem egyik diákja.



Kedden, helyi idő szerint a késő esti órákban a rendőrség közleményben tudatta, hogy a gyanúsított a 22 éves Trystan Andrew Terrell. Közelebbi részleteket nem hoztak róla nyilvánosságra.



Az újságírók azonban felkeresték a családtagjait, és a nagypapa nyilatkozott is. Elmondta, hogy az unokája két évvel ezelőtt - miután az édesanyja meghalt - az apjával együtt költözött Texasból Észak-Karolinába. A fiatalember valóban az egyetem hallgatója volt, franciául és portugálul tanult és a nagyapa elmondása szerint soha nem foglakozott fegyverekkel. A nagyapa arról semmit sem tudott mondani, honnan volt Terrellnek pisztolya, amivel az egyetemen lövöldözött.



A charlotte-i rendőrség Twitteren közölte, hogy letartóztatásával elhárult a további veszély, másik elkövetőről nem tudnak. A rendőrök lezárták az egyetemi campust és a környező utcákat. Az intézmény épületeit egyenként átvizsgálták, s a környező utcákat is átfésülték.



Későbbre ígértek részletes tájékoztatást. Kedden este közleményt adott ki az a kórház is, amelyikben a négy sebesültet ápolják. Kiderült: az első hírekkel ellentétben nem ketten, hanem hárman vannak válságos, életveszélyes állapotban. Későn este tartott sajtótájékoztatót az állam kormányzója, Roy Cooper is. Elmondta: "nagyon meg kell nézni", hogy hogyan történhetett meg a lövöldözés, és mindent el kell követni annak érdekében, hogy a fegyvereket távol tartsák az oktatási intézményektől. A politikus leszögezte: fontos, hogy a diákoknak ne kelljen az életüket félteniük, ha bemennek az egyetemre, és az is fontos, hogy a szülők se aggódjanak a gyermekeik miatt, ha iskolába indítják őket.



A skót és ír presbiteriánusok alapította Charlotte mintegy 900 ezer lelket számláló lakosával Észak-Karolina legnagyobb városa. Öt egyeteme van, a lövöldözés az Észak-karolinai Egyetem (University of North Carolina) campusán történt. Az egyetemen 30 ezer hallgató tanul, és a keddi volt az utolsó oktatási nap, szerdától kezdődik a vizsgaidőszak.