Letartóztattak egy szerb polgármestert, mert felgyújtatta egy újságíró házát

A hírt Aleksandar Vucic köztársasági elnök jelentette be péntek késő este. Mint mondta, Milan Jovanovic ellenzéki újságíró háza a múlt hónapban leégett, amikor az azóta elfogott gyanúsítottak Molotov-koktélokkal dobálták meg a házhoz épített garázst. Személyi sérülés nem történt. Milan Jovanovic az eset után úgy nyilatkozott, azért vált célponttá, mert a városrészében tapasztalt korrupcióról írt.



Aleksandar Vucic péntek esti sajtótájékoztatóján kijelentette, letartóztatták az érintett városrész polgármesterét. Rámutatott, hogy Dragoljub Simonovic ugyan a legnagyobb kormánypárt, a Szerb Haladó Párt tagja, de mint mondta: a párttagság senkit sem védhet meg a felelősségre vonás alól. "Az újságírókat meg fogjuk védeni, függetlenül attól, hogy kinek dolgoznak" - húzta alá az államfő, majd úgy folytatta: "senkit nem fogunk megvédeni csak azért, mert politikus".



Az újságírót ért támadás volt az egyik oka a két hónapja tartó államfőellenes tiltakozásoknak. A tüntetők szombatonként összegyűlve azt követelik, hogy a hatóságok göngyölítsék fel Oliver Ivanovic koszovói szerb politikus meggyilkolásának az ügyét, valamint derítsék ki, ki áll az ellenzéki politikusokat és újságírókat ért támadások mögött. Emellett azt is kérik, hogy a szerbiai közszolgálati televízió biztosítson legalább ötperces megjelenést az ellenzéknek, mert állításuk szerint a közmédiában évek óta nem szerepelhetett vezető ellenzéki politikus. Aleksandar Vucic távozásán kívül követelik Nebojsa Stefanovic belügyminiszternek, valamint a szerbiai közszolgálati televízió vezérigazgatójának és a hírműsorok főszerkesztőjének a lemondását is.



A tiltakozás mögött álló, mintegy 30 ellenzéki pártból és szervezetből álló Szövetség Szerbiáért elnevezésű tömörülés szerint Vucic autokratikus eszközökkel irányítja az országot, pártja pedig korrupt, és minden ellenzéki gondolatot elnyom.



Bizonyosfajta reakcióként erre, Aleksandar Vucic a davosi Világgazdasági Fórumon néhány nappal ezelőtt arról beszélt, hogy nem elégedett a sajtószabadsággal Szerbiában, és mindent megtesz annak érdekében, hogy javítson rajta. Ellenzéki politikusok és újságírók iróniával fogadták ezt a kijelentését, hiszen úgy vélik, hogy éppen az államfő tesz meg mindent a sajtószabadság korlátozása érdekében.



Az intenzív hóesés ellenére szombatra ismét tiltakozást jelentettek be. Az időjárási körülményektől függetlenül az utóbbi hetekben minden alkalommal legalább tízezren vonultak utcára.