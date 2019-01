Lemondott svéd akadémiai tagságáról az irodalmi Nobel-botrány kirobbantója

Lemondott a Svéd Akadémia tagságáról a költő Katarina Frostenson, akiről egy vizsgálat megállapította, hogy idő előtt kiszivárogtatta irodalmi Nobel-díjasok nevét.



Katarina Frostenson és férje, a decemberben szexuális erőszakért börtönbüntetésre ítélt Jean-Claude Arnault kulturális menedzser állt az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémia botrányának középpontjában, amely annyira megtépázta a testület tekintélyét, hogy arra kényszerült, ne adja ki 2018-ban az irodalmi Nobel-díjat. Több tagja lemondott vagy visszavonult. Az akadémia a megújulás reményében megváltoztatta működési szabályzatát, és új tagokat is felvett.



Frostenson 1992 óta volt tagja a Svéd Akadémiának. Az akadémia szabályainak megsértése miatt rendeltek el ellene vizsgálatot, azzal vádolva őt, hogy kiszivárogtatta férjének, Jean-Claude Arnault kulturális menedzsernek irodalmi Nobel-díjasok nevét a díj odaítélése előtt.



A vizsgálat megállapította, hogy Frostenson "szivárogtatott ki információkat irodalmi Nobel-díjasokról és az akadémia új tagjairól" férjének. Az akadémia decemberben felszólította őt, hogy mondjon le önként tisztségéről az intézmény megcsorbult hírnevének helyreállítása érdekében, ha nem teszi, kizárják őt soraikból.



A Svéd Akadémia korábbi belső vizsgálata feltárta azt is, hogy Arnault 1996-tól hét alkalommal, még a díjazottak bejelentése előtt kiszivárogtatta a Nobel-díjasok nevét. Frostenson a svéd akadémia új radikális szabályzata szerint felelős férje cselekedeteiért.



Az irodalmi Nobel-díjat odaítélő testületet súlyosan megrázta Jean-Claude Arnault szexuális zaklatási ügye is, több nő szexuális zaklatása és szexuális erőszak miatt indult ellene eljárás. Bár a francia származású fotós tagadta a vádakat, két rendbeli szexuális erőszak miatt decemberben két és fél évi börtönre ítélték.



Frostenson távozását pénteken jelentették be. Az akadémia közleménye szerint a költőnő közös megegyezéssel mondott le tagságáról az után, hogy megállapodás született arról, az akadémia vizsgálata nyomán felvetődött gyanúsításokat nem terelik jogi útra.



A megállapodás szerint a költőnőnek "25 éves értékes munkájáért" az akadémia 12 ezer 875 koronás havi juttatást biztosít, és hozzájárul az akadémiától bérelt lakása költségeihez is.



A Svéd Akadémia tagjait az eredeti szabályok szerint élethosszig választják meg. Az új szabályzat révén azonban ezután a tagoknak lehetőségük van a tagságról való lemondásra. A változtatást az akadémia patrónusa, a svéd király is jóváhagyta.



Az akadémia két tagja, az irodalomtörténész Kjell Espmark és a történész Peter Englund, akik tavaly áprilisban függesztették fel tagságukat a botrány miatt, közben visszatértek, és csütörtökön már részt vettek a testület idei első gyűlésén.



A 2018-as irodalmi Nobel-díjat az akadémia korábbi tájékoztatása szerint idén ítélik oda.