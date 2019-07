Lemond a védelmi miniszteri tisztségről Von der Leyen

Az Európai Bizottság elnöki posztjára jelölt Ursula von der Leyen hétfőn bejelentette, hogy szerdán távozik a német védelmi miniszteri posztról.



Von der Leyen megválasztásáról a brüsszeli testület élére kedden szavaz az Európai Parlament plenáris ülése. Ursula von der Leyen elnökké választásához az Európai Parlament tagjainak abszolút többségének, jelenleg 374 képviselőnek a támogatása szükséges. A tisztséget 2013 december óta ellátó konzervatív politikus hangsúlyozta, hogy a szavazás kimenetelétől függetlenül távozik a miniszteri posztról.



"Kedden bizalmat fogok kérni az Európai Parlamenttől. Függetlenül az eredménytől, le fogok mondani védelmi miniszteri tisztségemről, hogy minden erőmmel Európát szolgálhassam" - írta Ursula von der Leyen a Twitteren.



A tárca alá tartozó katonákkal és civil munkatársakkal úgynevezett napiparancsban tudatta a miniszter, hogy távozik posztjáról. A német védelmi tárca honlapján közzétett dokumentumban Ursula von der Leyen azt írja, hogy Angela Merkel kancellárt is tájékoztatta döntéséről, aki meg fogja tenni a szükséges lépéseket a megfelelő átmenet érdekében, a haderő és Németország biztonságának szem előtt tartásával.



"Nagyon hálás vagyok, és mélyen megtisztelve érzem magam, hogy több mint öt és fél éven át viselhettem a felelősséget a Bundeswehrért. A haderő katonái és a hadsereg civil munkatársai felbecsülhetetlen szolgálatot teljesítenek hazánknak" - írja a leköszönő miniszter, aki méltatja a katonaság teljesítményét, rámutatva, hogy két évtized után a Bundeswehr ismét növekszik és fejlődik, és olyan fontos reformokat sikerült elindítani, melyek felkészítik a német haderőt a legújabb biztonsági kihívásokra.



Von der Leyen kiemeli, hogy a védelmi tárca jelentette számára a legnagyobb politikai kihívást; felelősséggel tartozott a Bundeswehr harckészültségéért, a katonákért és a civilekért is. "Ez felelősséget jelent Németország és szövetségesei biztonságáért és szabadságáért" - húzta alá levelében a politikus



Ursula von der Leyen hangsúlyozza: Németország megbízható partner a NATO, az EU és az ENSZ misszióiban is. "Tudjuk: Németország csak akkor van biztonságban, ha Európa erős" - szögezi le a távozó miniszter.



Az Európai Unió állam- illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanács csaknem két héttel ezelőtt, július elején döntött úgy, hogy von der Leyent jelöli az Európai Bizottság következő elnökének.



Ursula von der Leyen 2005 óta tagja Angela Merkel kormányának, a védelmi tárca vezetése előtt a családügyi, majd a munkaügyi minisztérium vezetését bízta rá a kancellár.



(Lead-kép: MTI)