Lelőttek egy embert Nipsey Hussle rapper búcsúztatóján

Snoop Dogg amerikai rapzenész beszédet mond meggyilkolt pályatársa, Nipsey Hussle búcsúztatásán a Los Angeles-i Staples Központban 2019. április 11-én.

Nipsey Hussle meggyilkolt amerikai rapzenész koporsóját állják körül koporsóvivők az előadó búcsúztatásán a Los Angeles-i Staples Központban 2019. április 11-én.

Fotók: MTI

Egy ember meghalt, hárman pedig megsebesültek abban a lövöldözésben, amely Nipsey Hussle rapper búcsúztatóján tört ki a Los Angelesben. A nagyszabású csütörtöki gyászünnepségen beszédet mondott többek között Snoop Dogg és Stevie Wonder, Barack Obama volt amerikai elnök pedig levelet írt, melyet felolvastak a Staples Centerben tartott ünnepségen.Több ezer ember árasztotta el az utcákat, amikor Hussle koporsóját az ünnepséget követően mintegy 40 kilométeren át körbevitték Los Angeles különböző részein. Rendőrségi információk szerint eközben újabb halálos kimenetelű lövöldözésre került sor: lövéseket adtak le egy autóból, melynek következtében egy ember meghalt, hárman megsebesültek."Véget kell vetnünk ennek az értelmetlen erőszaknak" - írta a Los Angeles-i rendőrkapitány Twitter-oldalán.Snoop Dogg búcsúbeszédében szeretetreméltó embernek nevezte Hussle-t, aki erőteljesen fellépett az egymással rivalizáló bandák kibéküléséért.Stevie Wonder a Rocket Love és a Tears in Heaven című dalokat játszotta el és a fegyveres erőszak megszüntetését sürgette. "Elég ember halt már meg a fegyverek miatt" - mondta.Felolvasták Barack Obama levelét is, melyben a volt amerikai elnök Hussle békeaktivistává, a fiatalok példaképévé válását méltatta.A rappert március 31-én lőtték le, amikor lövöldözés tört ki az utcán annál a Los Angeles-i ruhaboltnál, amely a tulajdonában volt. Három embert lőttek meg, az állítólag véletlenül ott tartózkodó Hussle-t három lövés érte, a kórházban belehalt sérüléseibe. A két másik áldozat állapota súlyos.A lövöldöző elmenekült a helyszínről, két nappal később azonban elfogták. A 29 éves férfit gyilkossággal vádolják, ő azonban a bíróság előtt ártatlannak vallotta magát.A 33 éves, Los Angelesben született afroamerikai Hassle - eredeti nevén Ermias Asghedom - az Egyesült Államok egyik legismertebb zenésze volt, az idén Grammy-díjra is jelölték Victory Lap című albumáért.A ruhaboltot 2017 júniusában nyitotta meg, és tavaly szeptemberben már történt késelés és lövöldözés az üzletnél.