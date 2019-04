Leégett a párizs Notre Dame tetőszerkezte - Macron: Újjáépítjük! - fotók, videók a pusztító tűzről

Kedd - 5.00 Kigyulladt a székesegyház, de sikerült megmenteni a szerkezetét

A lángokat csak több órás erőfeszítéssel tudták megfékezni, egyes részeken eloltani kedd hajnalra. A tűzoltóság tájékoztatása szerint sikerült megmenteni a 850 éves gótikus épület kőből készült szerkezetét és tornyait a teljes pusztulástól. André Finot, a Notre Dame székesegyház szóvivője elmondta, hogy a kegytárgyak egyelőre biztonságban vannak a sekrestyében lévő Kincstárban.Az ANSA olasz hírügynökség szerint a megmenekült relikviák között van Szent Lajos király tunikája és Krisztus töviskoronája is, amelyet a hagyomány szerint Szent (IX.) Lajos gyűjtött be a Szentföldről. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet. Az első hírek szerint a lángok a restaurálási munkálatokhoz felállított állványzaton, a tetőszerkezetnél keletkeztek, és onnan terjedtek tovább. A rendőrség balesetként kezeli a tűzesetet. Egy tűzoltó megsérült oltás közben, ezt leszámítva a katasztrófának nincsenek sérültjei. Az ügyészség vizsgálatot indított. Emmanuel Macron francia köztársasági elnök röviddel éjfél előtt újságíróknak azt mondta, újjáépítik a Notre Dame-ot. Hangsúlyozta, hogy a tűzoltók bátorságának köszönhetően a székesegyház homlokzata és két fő tornya nem dőlt le. "A Notre Dame a történelmünk, az irodalmunk, a szellemünk része, nagy eseményeink, járványaink, háborúink, felszabadulásaink színhelye, életünk epicentruma" - fogalmazott a szemmel láthatóan megilletődött elnök a még lángoló épület előtt. Közölte, hogy már kedden adománygyűjtést kezdeményeznek Franciaországban és külföldön az újjáépítéshez, és kérte a világ "legnagyobb tehetségeinek" segítségét is. Az egyik leggazdagabb francia család, a Pinault máris százmillió eurót ajánlott fel a helyreállításra.A család számos divatmárka tulajdonosa, de érdekelt a médiában, a borászatban is, valamint egyebek között a Christie´s aukciós ház tulajdonosa. A japán kormány is jelezte készségét arra, hogy hozzájáruljon a reastaurálás költségeihez. Szakértők szerint a munkálatok évekig tarthatnak majd. Több nemzetközi szervezet és ország vezető tisztségviselői, egyházi méltóságok együttérzésükről biztosították a franciákat a történtek miatt. Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke Twitter-üzenetében bátorságra buzdította a lángoló, "Európa büszkeségét jelentő katedrális" oltásán dolgozó tűzoltókat. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, percről percre követi az eseményeket, azt, "hogyan ejti zsákmányul" a párizsi Notre Dame-ot, amely - mint írta - az egész emberiség öröksége.Donald Tusk, az Európai tanács elnöke Twitter-üzenetében együttérzését fejezte ki Franciaországgal, és úgy fogalmazott, hogy a párizsi Notre Dame egész Európa katedrálisa. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, "rendkívül fájdalmas látni a lángoló székesegyház szörnyű képeit. Ez a katedrális a világ egyik legnagyobb kincse, kultúránk és életünk része, valószínűleg nincs hozzá fogható a világon". A tűzvész sújtotta Notre Dame "Franciaország és európai kultúránk jelképe" - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. "Francia barátainkkal vagyunk" - írta a Twitter mikroblog portálon szóvivője, Steffen Steibert. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szolidaritásáról biztosította a párizsi érseket és a francia katolikus közösséget a Notre Dame-ban kitört tűzvész miatt hétfő este.A levélben, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-hez eljuttatott, a bíboros azt írta: megrendülten értesült arról, hogy a nagyszerű párizsi Saint-Sulpice-templomot ért tűzeset után most, a nagyhét kezdetén a város főtemploma, a Boldogságos Szűz Máriának szentelt Notre-Dame áll lángokban. Magyarország együttérez Franciaországgal a párizsi Notre Dame székesegyházban kitört tűzvész miatt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn esti közleményében. Szolidaritását fejezte ki a katasztrófa miatt Párizs népével Matteo Salvini olasz belügyminiszter és Alberto Bonisoli, az olasz kulturális örökség és idegenforgalmi miniszter is.A szentföldi katolikus egyház együttérzését fejezi ki a francia egyházzal - közölte Vadi Abu Nászir, a szentföldi katolikus egyház szóvivője. Gerd Bacher, a kölni dóm prépostja megdöbbenésének adott hangot a tűzvész miatt. Nyilatkozatában hangsúlyozta: "Együttérzünk a katolikusokkal és minden franciával, együtt gyászolunk velük". Ugyanerről biztosította őket a londoni Westminster-apátság is. A párizsi Notre Dame leégése miatt érzett fájdalom közelebb hozza egymáshoz az ortodoxokat és a katolikusokat, egyben olyan jel, amelyet értelmezni kell - jelentette ki Nyikolaj Balasov esperes, az orosz ortodox egyház külkapcsolati osztályának helyettes vezetője.- ígérte hétfőn röviddel éjfél előtt a francia elnök a világhírű párizsi katedrális előtti téren újságíróknak.

A legrosszabbat elkerültük, még ha a csatát még nem is sikerült teljesen megnyerni. A következő órák nehezek lesznek

Magyarország együttérez Franciaországgal a párizsi Notre Dame székesegyházban kitört tűzvész miatt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek hétfőn este eljuttatott közleményében. "Együttérzünk francia barátainkkal, amikor nézzük a fájdalmas párizsi képsorokat. A Notre Dame mindannyiunknak fontos keresztény szimbólum, vallási, kulturális jelkép, azt mutatja, kik vagyunk. Erőt és kitartást kívánunk a tűzoltóknak" - hangsúlyozta állásfoglalásában a tárcavezető. A gótikus székesegyházban, a francia főváros egyik jelképében a hétfő kora esti órákban keletkezett a tűz, a lángok a világhírű épület felső részében pusztítottak. A tűz következtében összeomlott a felújítás alatt álló katedrális kúp alakú tornya, a huszártorony, és a teljes tetőszerkezet odaveszett.

22.55 - Belügyminiszter-helyettes: nem biztosított a Notre Dame megmentése

- tette hozzá Emmanuel Macron. Mint mondta, a tűzoltók bátorságának köszönhetően a székesegyház homlokzata és két fő tornya nem dőlt le."A Notre Dame a történelmünk, az irodalmunk, a szellemünk része, nagy eseményeink, járványaink, háborúink, felszabadulásaink színhelye, életünk epicentruma" - fogalmazott a szemmel láthatóan megilletődött elnök az újságíróknak a még lángoló épület előtt. "A Notre Dame ég, és tudom, milyen fájdalmat érez sok francia. Ma éjjel azonban a reményről is szeretnék beszélni" - mondta.Közölte, hogy már kedden adománygyűjtést kezdeményeznek Franciaországban és külföldön az újjáépítéshez, és kérte a világ "legnagyobb tehetségeinek" segítségét is. "Legyünk büszkék, mert mi építettük ezt a székesegyházat több mint 800 évvel ezelőtt, megépítettük és évszázadokon át bővítettük és szépítettük. Ünnepélyesen fogadom ma éjjel: együtt újjá fogjuk építeni"- mondta Macron.A francia elnök valódi tragédiának nevezte a tüzet, köszönetet mondott a tűzoltó szolgálatoknak, amelyek folytatják a harcot a lángokkal, egyben dicsérte szakértelmüket. A gótikus székesegyházban, amelyet A párizsi Notre-Dame című regényében a híres XIX. századi regényíró, Victor Hugo is megörökített, a kora esti órákban csaptak fel a lángok, leégett a tetőszerkezet, leomlott a kúp alakú huszártorony. A tűzoltóknak az éjszakai órákra sikerült megfékezniük a lángokat, és akkor azt közölték: sikerült megmenteni a székesegyház kőből készült szerkezetét és tornyait a teljes pusztulástól.- közölte hétfőn késő este a francia tűzoltóság egyik vezetője.A gótikus székesegyházban, a francia főváros egyik jelképében a kora esti órákban keletkezett a tűz, a lángok a világhírű épület felső részében pusztítottak. A tűz következtében összeomlott a felújítás alatt álló katedrális kúp alakú tornya, a huszártorony, és a teljes tetőszerkezet odaveszett.A tűzoltóság közölte: egy tűzoltó súlyosan megsérült a mentés során. Anne Hidalgo, Párizs főpolgármestere közölte: a környéken lakókat kimenekítették arra az esetre, ha beomlana a székesegyház. Hidalgo a tűzoltóságra hivatkozva azt is közölte, hogy van remény a két harangtorony megmentésére.

Nem biztosított a Notre Dame székesegyház megmentése

- jelentette ki három órával a gigantikus méretű tűz kitörése után a helyszínen Laurent Nunez belügyminiszter-helyettes.Előzőleg a tűzoltóság szóvivője világhírű katedrálisban pusztító lángokról kijelentette, hogy az elkövetkező egy-másfél óra sorsdöntő lesz abból a szempontból, hogy sikerül-e gátat szabni a Notre Dame székesegyházban pusztító tűznek.A francia belügyminisztérium tájékoztatása szerint a tűzoltók nem biztosak abban, hogy meg tudják fékezni a lángok terjedését a tetőszerkezetben, és rámutattak: amennyiben a tűz mindkét harangtornyot eléri, annak beláthatatlan következményei lesznek.Három órával a tűz kitörése után a belügyminiszter-helyettes kijelentette:

Még nem sikerült a tüzet megfékezni"

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében szolidáris szeretetéről biztosítja Michel Aupetit párizsi érseket és a francia katolikus közösséget.



Megrendülten értesültünk arról, hogy a nagyszerű párizsi Saint-Sulpice-templomot ért tűzeset után most, a Nagyhét kezdetén a város főtemploma, a Boldogságos Szűz Máriának szentelt Notre-Dame lángokban áll. Szolidáris szeretetünkről biztosítjuk Michel Aupetit párizsi érseket és a francia katolikus közösséget.



Hitet teszünk Krisztus irgalmas szeretete mellett, és megvalljuk reményünket, hogy a Mindenható Isten, aki a halálból feltámasztotta Krisztust, a mi közösségeinket is új életre, hitre és szeretetre támasztja.



Budapest, 2019. április 15., Nagyhétfő



Erdő Péter

bíboros, érsek,

Magyarország prímása Megrendülten értesültünk arról, hogy a nagyszerű párizsi Saint-Sulpice-templomot ért tűzeset után most, a Nagyhét kezdetén a város főtemploma, a Boldogságos Szűz Máriának szentelt Notre-Dame lángokban áll. Szolidáris szeretetünkről biztosítjuk Michel Aupetit párizsi érseket és a francia katolikus közösséget.Hitet teszünk Krisztus irgalmas szeretete mellett, és megvalljuk reményünket, hogy a Mindenható Isten, aki a halálból feltámasztotta Krisztust, a mi közösségeinket is új életre, hitre és szeretetre támasztja.Budapest, 2019. április 15., NagyhétfőErdő Péterbíboros, érsek,Magyarország prímása

Minden lángokban áll, semmi fog maradni a födémből"

A Notre Dame a világ egyik leglátogatottabb, Párizs legismertebb gótikus stílusú temploma, a Párizsi főegyházmegye főszékesegyháza. Évente 13 millió látogatót fogadott.



A Notre Dame-ot, a Mi Asszonyunk templomát Maurice de Sully, Párizs püspöke kezdte építeni 1163-ban, és 180 év kellett ahhoz, hogy a munkák befejeződjenek a Cité-szigeten álló román stílusú székesegyház helyén.



A 11. században istenkísértésnek számított, hogy az épületek világítása céljából ablakokat vágjanak a vaskos román falakon. A korai gótika jegyében azonban magasabbra építették a falakat, támívekre osztották el a boltívek súlyát, hatalmas rózsaablakokat építettek, amelyek áteresztették a nap fényét.



A 12. században az épület túl kicsinek bizonyult a rohamosan növekvő párizsi lakosság számára. Ekkor született meg a 135 méter hosszú, 40 méter magas hatalmas székesegyház terve.



1230-tól a székesegyház jelentős változtatásokon esett át, amelynek révén stílusa a primitív gótika után az úgynevezett rayonnant gótika lett: teraszok váltották fel a meredek tetőket, a támívek felső részébe vájt csatornák segítik az esővíz elvezetését.



Az uralkodók - I. Ferenc királytól Napóleon császárig - rendre változtattak az épület eredeti stílusán. Egyesek álcázták a pilléreket, mások hatalmas faliszőnyegeteket feszíttettek ki, egyre nőtt a barokk szobrok száma, veszélyeztetve az építészeti műremek harmóniáját.



A királyok a Notre-Dame-ban ülték meg az ünnepeket, a győzelmeiket egészen a 18. századig, a felvilágosodás koráig, amely "sötét évszázada" lett a székesegyháznak. Arra hivatkozva, hogy a színes üvegablakok "sötétek", a kanonokok sokat fehér üveggel cseréltettek fel. Szerencsére a rózsaablakok megmaradtak.



A forradalom jóvátehetetlen károkat okozott. A Notre-Dame-ot bezárták, államosították, meggyalázták, rendszeresen fosztogatták, építőanyagnak kiárusították, a homlokzaton lévő királyszobrokat lefejezték. 1802-re nagyrészt helyreállították, és itt ünnepelték a pápával kötött konkordátumot, itt tartották 1804-ben Napóleon megkoronázását, de 1831-ben hatalmas rongálás áldozata lett a székesegyház, a szentélyt és a kincstárat kifosztották és az érseki palotát romba döntötték.



A romantika nagy művészeit megindította a katedrális hányattatott sorsa, így Victor Hugót is klasszikus regénye, A párizsi Notre Dame megírásával 1831-ben.



Az épület feltámadása Eugene Viollet-le-Duc építésznek köszönhető, aki mindenkinél jobban ismerte a funkcionalitását és szerkezetét, és 1844 és 1864 között - az anyagok, a stílusok és korok tiszteletben tartásával - restaurálta az épületet.



A székesegyház hossza 128, szélessége 41, az ikertornyok magassága 63, a főhajó belmagassága 48 méter. A hosszháza öt-, a keresztháza pedig egyhajós. A fő- és a kereszthajó képzeletbeli metszéspontján áll a huszártorony. Az ikertornyok közötti rózsaablak átmérője közel 10 méter.



A templom 850. évfordulójára 2012-ben felújították a 7800 sípú nagyorgonát.



Az UNESCO világörökségét részét képező székesegyház állapota rohamosan romlott, ezért kezdődtek meg a felújítási munkák.

"A tűzoltók 18 vízsugárral oltják a lángokat, kívülről, majd belülről is, hogy megpróbálják megmenteni az épületet, ami jelenleg még nem biztosított".A heves tűz, amelynek az oka továbbra sem ismert, este ütött ki a francia főváros egyik jelképének számító székesegyházban, amelynek a huszártornya leomlott. "A tűz elérte a tető felületének kétharmadát, amely beomlott, akárcsak a huszártorony. Jelen pillanatban a székesegyház hátsó részének megmentésén dolgoznak, ahol a legértékesebb műkincsek vannak, amelyeket megpróbálunk kimenekíteni" - mondta Jean-Claude Gallet tábornok, a párizsi tűzoltóbrigád parancsnoka, aki szintén a helyszínen tartózkodik.A következő művelet az északi harangtorony megmentésére irányul. Megvan a veszélye, hogy összeomlanak a harangok. Ha a harangok összeomlanak, az a torony ledőlését jelenti" - tette hozzá.Egyes jelentések szerint az északi harangtoronyban már felcsaptak a lángok. A főkapun át a homályba borult hajóban a padozatra hullott vörös parázsdarabokat lehetett látni. A tűzoltók drónokat küldtek az épület fölé, a belsejébe pedig egy robotot. A székesegyház előtti tér üres, a tűzoltóautók körbezárták. A rózsaablak előtt nagy létra áll - jelentette az AFP francia hírügynökség munkatársa a helyszínről.A lángokban álló Notre Dame párizsi székesegyház északi harangtornya összeomlásának megakadályozására összpontosítják erőfeszítéseiket a tűzoltók, miután a felújítás alatt álló katedrális huszártornya és födémszerkezete már odalett a hétfő este felcsapó tűzben.Szakértők szerint a világhírű gótikus épülethez hasonló templomokban rendkívül nehéz a tűzoltás, nagyrészt a rengeteg régi faszerkezet miatt, és a tűzoltók jobban teszik, ha az adott épület egy részét feladják, és megpróbálják megóvni a többit.Edouard Philippe francia kormányfő a Twitter közösségi portálon azt írta, szomorúságuk leírhatatlan, de még küzdenek a lángok ellen.Az elkövetkező egy-másfél óra sorsdöntő lesz abból a szempontból, hogy sikerül-e megfékezni a Notre Dame székesegyházban pusztító tüzet - mondta a tűzoltóság szóvivője a világhírű katedrálisban pusztító lángokról, amelyek hétfő este csaptak fel a gótikus stílusú épületben.Az egyik harangtornyot is elérte a Notre Dame székesegyházban pusztító tűz, amely hétfő este tört ki a francia főváros világhírű katedrálisában és előzőleg elpusztította a gótikus stílusú épület huszártornyát és födélszerkezetét.Hírügynökségek szerinthasználó tömlőkkel a helyszínen.A tűz jelenleg a tetőszerkezeten terjed.André Finot, a Notre Dame székesegyház szóvivője szerint- mondta.Finot ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kegytárgyak egyelőre biztonságban vannak a sekrestyében.Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Franciaország mellett áll, hogy segítsen megmenteni és helyreállítani ezt a felbecsülhetetlen kincset - írta hétfőn a Twitteren Audrey Azoulay, a szervezet főigazgatója. A francia főváros szívében, a Cité szigeten épült, az UNESCO világörökségi listájára 1991-ben felkerült gótikus székesegyházban hétfőn kora este csaptak fel a lángok. Antonio Tajani , az Európai Parlament elnöke Twitter-üzenetében bátorságra buzdította a lángoló, "Európa büszkeségét jelentő katedrális" oltásán dolgozó tűzoltókat. Jean-Claude Juncker , az Európai Bizottság elnöke rövid nyilatkozatában elmondta, percről percre követi az eseményeket, azt, "hogyan ejti zsákmányul" a párizsi Notre Dame-ot, amely - mint írta - az egész emberiség öröksége. A katedrális írókat, festőket, filozófusokat inspirált, és látogatókat vonzott a világ minden szegletéből - írta. "Micsoda szomorú látvány! Micsoda borzalom!" - fogalmazott a bizottsági elnök. Donald Tusk , az Európai tanács elnöke Twitter-üzenetében együttérzését fejezte ki Franciaországgal, és úgy fogalmazott, hogy a párizsi Notre Dame egész Európa katedrálisa. Donald Trump amerikai elnök szerint a Notre Dame Franciaország és az egész európai kultúra jelképe. "Rendkívül fájdalmas látni a lángoló székesegyház szörnyű képeit. Ez a katedrális a világ egyik legnagyobb kincse, kultúránk és életünk része, valószínűleg nincs hozzá fogható a világon" - mondta Trump egy Minnesotában rendezett eseményen.Az osztrák kormány nevében Karin Kneissl külügyminiszter is megdöbbenten fogadta a történtek hírét Twitter-bejegyzésében. "Szörnyűséges képek érkeztek hozzánk Párizsból, a város jelképének számító, világhírű katedrális, amely az egész világ keresztlényei számára zarándokhelyként szolgált, lángokban áll"- írta német és francia nyelven a miniszter. "Gondolatban francia barátainkkal vagyunk" - tette hozzá. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök hangsúlyozta: a tűzeset híre szíven ütött bennünket, európaiakat.A hatalmas tűzvész sújtotta párizsi Notre Dame székesegyház "Franciaország és európai kultúránk jelképe" - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. "Francia barátainkkal vagyunk" - írta a Twitter mikroblog portálon szóvivője, Steffen Steibert.London Párizs mellett áll "e szomorú órában, és örökre a barátja marad" - írta a Twitteren a londoni főpolgármester, Sadiq Khan."Szívbemarkoló felvételek! A világtörténelem egy darabja pusztul el" - írta Firenze polgármestere, Dario Nardella.Szolidaritását fejezte ki a katasztrófa miatt "Párizs népével" Matteo Salvini olasz belügyminiszter és Alberto Bonisoli , az olasz kulturális örökség és idegenforgalmi miniszter is.A katolikus hit egyik központja áll lángokban - hangsúlyozta a francia püspöki konferencia szóvivője.A szentföldi katolikus egyház együttérzését fejezi ki a francia egyházzal - közölte Vadi Abu Nászir, a szentföldi katolikus egyház szóvivője.Gerd Bacher, a kölni dóm prépostja megdöbbenésének adott hangot a tűzvész miatt. Nyilatkozatában hangsúlyozta: "Együttérzünk a katolikusokkal és minden franciával, együtt gyászolunk velük".Ugyanerről biztosította őket a londoni Westminster-apátság is.Az egyik harangtornyot is elérte a Notre Dame székesegyházban pusztító tűz, amely hétfő este tört ki a francia főváros világhírű katedrálisában és előzőleg elpusztította a gótikus stílusú épület huszártornyát és födélszerkezetét."Egy egész nemzet gyászol" - írta a Twitter közösségi portálon a francia államfő hétfő este, miután nagy erejű tűz ütött ki a párizsi Notre Dame székesegyházban, és elpusztította a világhírű épület tetőszerkezetét.Emmanuel Macron együttérzését fejezte ki "minden katolikusnak és minden franciának". Hozzátette, mint minden honfitársa, ő is szomorúan látja ahogy a tűz martalékává válik egy részük.Az Elysée-palota közölte, hogy az elnök a helyszínre megy.A tűz következtében már összeomlott a felújítás alatt álló gótikus katedrális kúp alakú tornya és szemtanúkra hivatkozva hírügynökségek azt jelentették, hogy a teljes tetőszerkezet odaveszett.A műalkotások megóvását és azt nevezte a legfőbb célnak a Notre Dame székesegyházban pusztító tűzzel kapcsolatban Párizs alpolgármestere, Emmanuel Grégoire a BFMTV francia televíziónak, hogy az embereket megóvják a részlegesen összeomló épület jelentette veszélyektől.Teljesen beomlott a párizsi Notre Dame székesegyház tetőszerkezete a hétfőn kiütött tűzben - jelentette szemtanúkra hivatkozva a Reuters hírügynökség.A legfrissebb hírek szerint összeomlott a párizsi Notre Dame székesegyház központi tornyaA történelmi épület hétfő este gyulladt ki, a katasztrófa miatt Emmanuel Macron francia államfő lemondta az aznapra tervezett televíziós beszédét.Az elnök és Anne Hidalgo egyaránt szörnyűségesnek nevezte a világhírű épületben pusztító tüzet.Közben a székesegyház szóvivője azt mondta, arra számítanak, hogy a templom egész födémszerkezete le fog égni.Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet. A France 2 közszolgálati televízió szerint a rendőrség balesetként kezeli a tűzesetet.Donald Trump amerikai elnök úgy fogalmazott a Twitter közösségi portálon, hogy szörnyű látvány a lángokban álló katedrális.Tűz ütött ki hétfő este a párizsi Notre Dame székesegyházban a tűzoltóság és a rendőrség tájékoztatása szerint, a lángok a világhírű épület felső részében pusztítanak, a felújítás alatt álló gótikus stílusú templom felett hatalmas füstfelhő látható.A Notre Dame katedrális a francia főváros egyik legfőbb idegenforgalmi nevezetessége, évente milliók keresik fel.A tűzről rengeteg videó került fel a közösségi médiákra, de még Donald Trump is megszólalt, és a twitteren adott tanácsot a franciáknak.Mint írja, talán a levegőből kellene oltani a tüzet.Egy férfi élőben tudósít a tűzről:Egy másik felvétel a tűzről:A Guardian felvételén az is látszik, mekkora füst száll fel a székesegyháztól: