Kurz: semmi nem indokolja a Brexit további halasztását

Jelenleg egyáltalán nem indokolja semmi az Egyesült Királyság európai uniós kilépésének (Brexit) további halasztását, mert a helyzet alapvetően nem változott a brit alsóházban - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár szerdán.



Theresa May kedd esti nyilatkozatában jelezte, hogy London legfeljebb május 22-ig kérné a kilépési határidő meghosszabbítását. Ez a dátum azért vízválasztó, mert utána európai parlamenti választásokat tartanak, és az új EP-ben a tervek szerint már nem lesznek brit képviselők. Viszont minden tagállamnak április 12-ig kell jeleznie, hogy megtartják a választást, ezért az EU kikötötte: akkor lehet május 22-ig halasztani a kilépést, ha addig elfogadják Londonban a kilépési megállapodást.



"A dolgok jelenlegi állása szerint egyáltalán semmi ok a további halasztásra, mert továbbra is káosz uralkodik Nagy-Britanniában. Nincs B terv, amelyet a többség támogatna a brit törvényhozás alsóházában" - hangsúlyozta Kurz az osztrák kormány ülését követően tartott sajtótájékoztatóján.



Kurz rávilágított, hogy miután a Brexit-megállapodást három alkalommal is elutasította a londoni parlament, a jelen körülmények között korlátozottak a többi tagállam lehetőségei. A kancellár és más uniós vezetők is ismételten hangsúlyozták, hogy további halasztás csakis világosan meghatározott indokkal lehetséges, nem csupán időnyerés céljából.