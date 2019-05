Közel 250 kilométeres sebességgel versenyeztek illegálisan az autópályán

Több mint száz sportkocsi versenyzett illegálisan közel 250 kilométer óránkénti sebességgel az A20-as jelű németországi autópályán csütörtökön Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban - közölte a német rendőrség.



A rendvédelmi hatóság szóvivője szerint a Wismartól keletre fekvő fuchsbergi pihenőhelynél 107 járművet vontak ki a forgalomból. A rendőrség illegális autóverseny gyanúja miatt indított nyomozást.



Esetleges balesetekről nem érkezett jelentés.



A rendőrség szerint a futamon még ennél is több kocsi vehetett részt, hiszen az A20-as autópálya kiterjedt szakaszain nincs sebességkorlátozás.



A rendőrséget a forgalom biztonsága miatt aggódó autósok értesítették a történtekről - tette hozzá a szóvivő.



A dpa német hírügynökség tudósítója a fuchsbergi pihenőhelyen arról számolt be, hogy a drága luxusautók többségén norvég rendszám volt, s emellett az Eurorally felirat. Az Eurorallyról az interneten fellelhető információk szerint a verseny egyes szakaszokból áll Oslótól Kiel és Stettin városokon át Prágáig.



A honlap szerint 799 euró (250 ezer forint) részvételi díj fejében lehet indulni az autórajongók rendezvényén.



A rendőrség szerint illegális autóversenyről van szó, és ezért nem engedik tovább utazni az Eurorally résztvevőit. Az autópálya mentén ellenőrző pontokat alakítottak ki, és az ellenőrzést helikopterek is támogatták.



