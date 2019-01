Kiterjesztették a csíksomlyói búcsút Ferenc pápa látogatásának napjára is

Június elsejére, Ferenc pápa csíksomlyói látogatása napjára is kiterjeszti a csíksomlyói búcsút Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke - közölte honlapján az érsekség.



Az érsek hétfőn keltezett körlevelében kijelentette: a pápalátogatás napját is fogadalmi búcsúnak nyilvánítja, hogy ennek az eseménynek a zarándokai is eleget tehessenek az ősök fogadalmának. Emlékeztetett rá, hogy a pápalátogatás utáni szombaton, június 8-án tartják Csíksomlyón a szokásos pünkösdszombati fogadalmi búcsút.



Körlevelében Jakubinyi György kitért arra, hogy a romániai látogatás programja és ezen belül a csíksomlyói hegynyeregben tartandó pápai mise csak akkor lesz biztos, amikor ezt a Szentszék sajtóirodája teszi közzé.



Az előkészületek négy hónapjára az érsek előírta, hogy az erdélyi templomokban a vasárnapi szentmiséken a pápalátogatás lelki gyümölcseiért is mondjanak imádságot, az egyházközségekben pedig tartsanak előadásokat Ferenc pápával, a tervezett romániai látogatással kapcsolatban.



Korábban Potyó Ferenc, a főegyházmegye általános helynöke nyilatkozta a Maszol.ro portálnak, hogy felmerült a pápalátogatás és a csíksomlyói búcsú összevonásának a lehetősége. Szerinte ez egyszerűbb lett volna a szervezők számára, és a hívek részvétele is biztosabb, markánsabb lett volna, de a végső szó a fogadalmi búcsút szervező ferences szerzeteseké volt, ők pedig elvetették a javaslatot.



A helynök elmondta: a tervek szerint június elsején helyi idő szerint 11 órakor helikopterrel érkezik a pápa Csíksomlyóra, ahol az úgynevezett pápamobilon körbejár, hogy minél több hívőhöz minél közelebb kerüljön. A tervek szerint 11 óra 45 perckor kezdődne a latin nyelvű ünnepi szentmise, és annak keretében a pápának a beszéde, amelyet magyar nyelvre fordítanak. Az eseményre egy szabadtéri oltárt készítenek, mert a meglévő nem felel meg. A szentmise után Ferenc pápa szűk körű, rövid ebéden vesz részt, és 15 órakor továbbindul Jászvásárba.