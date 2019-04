Kilós kokaincsomagokat sodort a partra a tenger Romániában

A hatóságok lakossági bejelentés alapján láttak neki egy kilencven kilométeres partszakasz átvizsgálásának, miután a tengerparton többen is olyan kilogrammos csomagokat találtak, amelyekben minden bizonnyal kábítószer található. A rendőrség szombaton közleményben szólította fel a tengerparton tartózkodókat, hogy ha gyanús csomagokat lát a parton azonnal riassza a hatóságokat.



A hatóságok azt feltételezik, hogy a csomagok annak a szállítmánynak lehetnek a részei, amelynek egy részét a Duna-delta egy elhagyott térségében, a Szent-György ág beömlése közelében találtak március végén. Március 26-án azt jelentették be, hogy csaknem egy tonna 90 százalékos tisztaságú kokaint találtak egy felborult vízi jármű környékén. Április másodikán további kétszáz kilogramm kokain megtalálását jelentették be a hatóságok, mely Konstanca közelében a tenger felszínén lebegett. Georgian Dragan, a román rendőrség szóvivője megerősítette az Agerpres hírügynökségnek, hogy további csomagokat találtak a tenger felszínén és a partra sodorva. Hozzátette, a keresés a következő napokban is folytatódik mindaddig, míg a szétszóródott teljes mennyiséget össze nem gyűjtik.



A rendőrség korábban bejelentette: hogy a - a nyomozás eredményei szerint - a kábítószer vízi úton érkezett Dél-Amerikából, a csempészek pedig Nyugat-Európába akarták eljuttatni. Az ügyben eddig két szerb állampolgárt vettek őrizetbe.