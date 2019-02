Kilenc késes támadás történt Németországban péntek óta - videók

A német hatóságok arra figyelmeztetnek: egyre több a késes támadás az országban. Különösen veszélyes helynek számít a bevándorlók által sűrűbben lakott Frankfurt, Köln és Berlin is. Kilenc késeléses támadás történt egy hétvége alatt Németországban – írta a Bild.Mülheimben egy 20 éves férfit késeltek meg, sajtóhírek szerint a rendőrök egy migrációs hátterű, valószínűleg arab származású elkövetőt keresnek. Vasárnap este pedig Frankfurtban szúrt le egy 32 éves nőt egy férfi, vélhetően a volt barátja. A nő belehalt sérüléseibe –2000 óta élt Németországban menedékkérőként az az iraki férfi, aki Nürnbergben vasárnap kora reggel váratlanul, látszólag minden különösebb indok nélkül támadt rá késsel egy 21 éves nőre. Noha a támadó elmenekült, sportcipőjét a helyszínen hátrahagyta. Azóta elfogták a 25 éves iraki férfit, aki az őt letartóztató rendőrnek beismerte tettét – ismertette egy helyi ügyész.Nem csak ezért volt véres a hétvége az országban, péntek óta összesen kilenc késes támadás történt – írta a Bild.Frankfurtban egy 32 éves nőt egy ismeretlen késelt meg vasárnap este. A rendőrök egy kocsifelhajtón találtak rá az áldozatra. Azt egyelőre nem tudni, ki ölte meg a nőt, a rendőrök az asszony volt barátját őrizetbe vették.Ugyancsak Frankfurtban egy 22 éves férfit sebesítettek meg késsel. A rendőröket állítólag maga az elkövető értesítette, aki a támadás után feladta magát. Lingenben egy bicikliző nőre támadt rá két férfi. A 44 éves asszonyt lerángatták kerékpárjáról, és többször is megszúrták. Amikor az áldozat segítségért kezdett kiáltozni, az elkövetők elmenekültek.Mülheimben egy húszéves férfit késeltek meg egy bevásárlóközpontnál szombat éjjel. Német lapinformációk szerint az áldozat egy barátjával készült találkozni, a megbeszélt helyen azonban öten vártak rá, váratlanul megtámadták, majd elmenekültek. Az áldozatot egy arra sétáló pár találta meg, akik azonnal riasztották a rendőröket. A férfi az éjszakát kórházban töltötte, másnap hazaengedték. A személyleírások szerint az elkövetők egyike vélhetően arab származású – közölte az M1 Híradója.A német hatóságok arra figyelmeztetnek: egyre több a késes támadás az országban. Különösen veszélyes helynek számít a bevándorlók által sűrűbben lakott Frankfurt, Köln és Berlin is. Ezekben a városokban úgynevezett no-go zónák is létrejöttek, amelyekről a német rendőrszakszervezet elnöke, Rainer Wendt is beszélt korábban az M1-nek."Azt tapasztaljuk egész Németországban, hogy fiatal migráns férfiak a hazájukból a késelés kultúráját magukkal hozták, amíg nálunk egy telefont kap egy fiú, míg felnő, addig abban a kultúrában egy kést ajándékoznak neki. Késsel rendelkezni menő dolog, adott szituációban használni is az" – magyarázta Wendt.Noha a 2017-es bűnügyi statisztika szerint már két évtizede nem volt ennyire biztonságos az ország, mint két éve, a közvélemény-kutatások azt mutatják: az emberek biztonságérzete folyamatosan csökkent az utóbbi években.Nagy erőkkel keresik az osztrák rendőrök azt a két férfit, akik a hétvégén fegyverrel raboltak ki egy élelmiszerüzletet Bécs közelében. Az elkövetők öt túszt ejtettek, akiket megkötöztek, majd a páncélszekrény tartalmát követelték.A kiérkező rendőrök tűzharcba keveredtek a rablókkal. A lövöldözésben senki sem sérült meg, a két támadónak végül sikerült elmenekülnie. Az eddigi információk szerint délszláv akcentussal, törve beszélték a német nyelvet – közölte az M1 Híradója.