Kilenc EU-tagállam hajlandó lenne befogadni embereket a Máltánál veszteglő hajókról

A brüsszeli hírportál arról számolt be, hogy az EU-országok uniós nagyköveteinek hétfői tanácskozásán kilenc kormánytól érkezett felajánlás, nyolc nyugat-európai tagállamtól, illetve a soros elnöki tisztséget jelenleg betöltő Romániától.



A német civil szervezetek hajóin összesen 49 kimentett bevándorló tartózkodik, második hete kikötési engedélyre várva. Őket befogadnák a szóban forgó tagállamok, Málta azonban leszögezte, hogy az elmúlt hetekben partra szállított további körülbelül 250 menedékkérőt is szét kell osztani a megoldás részeként, márpedig erről nincs még megállapodás.



Bár nem sokat változtatna a helyzeten Máltán, ha a hatóságok megadnák a kikötési engedélyt, a kormány ugyanakkor azzal érvel, hogy elvi kérdésről van szó, az EU-nak pedig ugyanolyan komolyan kell vennie Valletta álláspontját a migráció kérdésében, mint Rómáét.



A tagországok kormányai az európai ügyekkel foglalkozó miniszterek keddi tanácsülésén ismét tárgyalhatnak a kérdésről. A Politico azonban rámutatott, hogy még ha sikerül is kompromisszumra jutni, az is csak eseti, ad hoc jellegű megoldást jelent. Az Európai Bizottság azt közölte, hogy dolgozik egy rendezési javaslaton.



A Sea Watch és a Sea Eye német civil szervezetek által üzemeltetett két hajón nők és kisgyermekek is vannak, a kimentettek közül néhányan éhségsztrájkot kezdtek. Málta megengedte, hogy a rossz időjárás miatt a parti vizeire hajózzanak, de nem adott kikötési engedélyt, hogy ne teremtsen precedenst civil szervezetek hajóira emelt menedékkérők befogadására.



Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter kedden Berlinben egy más ügyben tartott tájékoztatón kérdésre válaszolva megerősítette, hogy Németország is hajlandó részt venni a Máltán partra szállított emberek befogadásában, de csak egy közös, európai megoldás részeként.



A koalíciós pártok vezetőinek hétfői tanácskozásán arról állapodtak meg, hogy legfelejebb 50 fő befogadásáról lehet szó - ismertette a miniszter.



Hangsúlyozta: kezdettől fogva az volt Berlin álláspontja, hogy a lehető legtöbb EU-tagországot be kell vonni a közös megoldásba. Amennyiben nem lehet elérni valamennyi tagállam részvételét, Németország ahhoz ragaszkodik, hogy "jelentős számú" tagállam csatlakozzon, ez a feltétel pedig a német részről is intenzíven folytatott tárgyalások jelenlegi állása szerint teljesíthető.



Azonban a lépéseket a továbbra is az Európai Bizottságnak kell összehangolnia - mondta Horst Seehofer, hozzátéve: a máltai partoknál veszteglő hajókon tartózkodó emberek szorult helyzetére tekintettel az ügy rendezésének gyorsítását kérte a brüsszeli illetékesektől.