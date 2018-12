Kigyulladt egy trafóállomás New Yorkban, sokan ufóra gyanakodtak

Kigyulladt egy transzformátorállomás csütörtök éjjel New Yorkban, sok helyi lakos az eget megvilágító kék fények miatt földönkívüliek megjelenésére gyanakodott.



A transzformátorállomás a Con Edison áramszolgáltató villamos erőművében gyulladt ki, Queens városrész Astoria negyedében, Manhattannel szemben. Kék villámok borították be az eget az Egyesült Államok pénzügyi fővárosában, rövid idő alatt földönkívüliek és szuperhősök megjelenéséről szóló üzenetek hemzsegtek a Twitteren.



Eric Phillips, a New York-i polgármester szóvivője hűtötte le a kedélyeket szintén a Twitteren: "Szó sincs földönkívüliekről, egy transzformátorállomás robbant fel a ConEd queensi erőművében". Áramszünet miatt rövid időre leállt a forgalom a többségében belföldi forgalmat lebonyolító La Guardia repülőtéren és a városnegyedet átszelő 7-es metróvonalon.



A robbanás után bő egy órával a rendőrség megerősítette, hogy "senki sem sérült meg", bár a telefonügyeletes rendőr maga is kijelentette, hogy "kész őrület" volt. "Rövid tűz volt az astoriai alállomáson, ami miatt csökkent a feszültség a hálózatban" - erősítette meg a Con Edison vállalat, amely biztosított arról, hogy valamennyi áramvezeték üzemel és a rendszer biztonságos.