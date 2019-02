Kigyulladt egy épület Párizsban, legalább heten meghaltak - videó, fotók

Florian Litzler on Twitter À 6h le feu continue de brûler rue Erlanger. #Paris #incendie @LCI https://t.co/YXG25pPSum

Kigyulladt egy lakóépület keddre virradóan Párizsban, a tűz miatt legalább heten meghaltak, egy ember súlyosan, további 27 pedig könnyebben megsérült - közölte a helyi tűzoltóság. Az eset a francia főváros délnyugati 16. kerületében történt. A lángok az épület 7. és 8. emeletén nem sokkal reggel hat óra előtt is tomboltak még, ezért a tűzoltóság szerint a most ismertnél több áldozat is lehet.A tűzhöz hajnali egy órakor riasztották a tűzoltókat, oka egyelőre nem ismert. A tűzoltók parancsnoka "hihetetlenül hevesnek" írta le a lángokat. Mintegy kétszáz emberüket vezényelték ki az esethez - mondta.A lakók közül, akik tudtak, a tetőre menekültek, mások az ablakukból kiabáltak segítségért. A tűzoltóknak körülbelül harminc lakót sikerült kimenteniük. A boulogne-i erdővel határos kerületben több utcát le kellett zárnia a rendőrségnek az AFP hírügynökség helyszínen tartózkodó tudósítója szerint.