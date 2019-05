Kiderült, miért zuhant le 113 emberrel egy Boeing Havannánál még tavaly

Valószínűleg a pilóták számítási hibájából zuhant le egy évvel ezelőtt Havanna közelében a Boeing 737-200 típusú utasszállító gép, amelynek a fedélzetén tartózkodó 113 ember közül egy kivételével mindenki életét vesztette - jelentette be a kubai polgári repüléstechnikai intézet csütörtökön.



"A baleset legvalószínűbb oka a személyzet által végzett műveletekben keresendő, abban, hogy hibás súly- és egyensúly-számításokat végeztek, azok vezettek a repülőgép feletti ellenőrzés elvesztéséhez és a gép lezuhanásához a felszállás folyamán" - olvasható az intézet által kiadott közleményben, amely a feketedoboz adatai egy évig tartó vizsgálatának eredményeiről számol be.



A belföldi járatként - Havanna és a kelet-kubai Holguín között közlekedő - 39 éves repülőgép az esős időben történt felszállást követően a José Martí nemzetközi repülőtérnél, a kubai fővárostól, Havannától 20 kilométerre délre szenvedett balesetet, a közeli Santiago de las Vegas környékén zuhant le.



A gépen tartózkodó 113 emberből 11 nem kubai állampolgárságú volt, mindegyikük meghalt a szerencsétlenségben. A személyzet hat tagja (három férfi és három nő), valamint egy női utas mexikói volt, életét vesztette továbbá egy argentin házaspár és két nyugat-szaharai férfi. A személyzet két pilótából, három utaskísérőből és egy műszaki szakemberből állt. Az egyetlen túlélő egy húszéves nő, aki továbbra is kórházban lábadozik, előtte hat hónapig válságos állapotban volt.



A gépet a Cubana de Aviación nevű kubai légitársaság bérelte a Global Air mexikói légitársaságtól, amelyet Aerolineas Damojh néven is regisztráltak.



