Kiállítják Németországban Banksy megdöbbentő, Lány léggömbbel című alkotását

Fotó: Instagram, @banksy

Az időközben Love in the Bin-re (Szerelem a kukában) átkeresztelt kép február 5. és március 2. között lesz látható a Frieder Burda múzeumban.Henning Schaper múzeumigazgató azt mondta, hogy nagy érdeklődésre számítanak, főleg a fiatalok és a Banksy-rajongók részéről.Az igazgató szerint nem pusztán közszemlére teszik a londoni árverésen több mint egymillió angol fontért elkelt műalkotást, hanem az alkotó szándékának megfelelően igyekeznek "demokratizálni a művészetet", így a lehető legtöbb embernek akarják megmutatni a művet, és szimpóziumot is rendeznek arról, hogy milyen körülmények vezetnek "árrobbanáshoz" a műkincspiacon.Október elején nagy vihart keltett a művészvilágban a Lány léggömbbel, amely félig bedarálta magát a keretbe rejtett iratmegsemmisítővel az után, hogy 1,042 millió fontos (381 millió forint) áron elkelt.Banksy egyik leghíresebb művének akrilfestékkel készült reprodukciója egy szívformájú piros léggömböt felengedő kislányt ábrázol.A kilétét titkoló bristoli utcaművész később azt közölte, hogy a képnek teljesen meg kellett volna semmisülnie, és akciójával a műkereskedelem eltorzulását kívánta bírálni.A vásárló, egy nevének elhallgatását kérő európai műgyűjtőnő elmondta, hogy először sokkolták a történtek, majd lassan felfogta, hogy "a művészettörténet egy darabjának" tulajdonosa lesz.A Sothebyís szerint Banksy az árverésen "valójában nem elpusztított, hanem megalkotott egy művet". Az aukciósház a művészettörténet első olyan alkotásaként ünnepelte a képet, "amely egy aukción, élőben jött létre".