Kevesebb mint hét évet kapott a rendőr, aki 16 lövéssel ölt meg egy fekete tinédzsert

Nyolcvanegy hónapi börtönre ítélték pénteken azt a chicagói rendőrt, aki 2014-ben, intézkedés közben 16 lövéssel ölt meg egy afroamerikai tinédzsert.



Jason Van Dyke rendőrt az esküdtszék tavaly októberében mondta ki bűnösnek, hirtelen felindulásból, szándékosan elkövetett gyilkosságban. A közép-nyugati metropolisz történetében kivételes eset, hogy egy szolgálatban intézkedő rendőrt bűnösnek mondtak ki egy fekete bőrű ember megölésében.



A 17 esztendős Laquan McDonalds kezében kés volt, de távolodott a helyszínre érkező rendőrtől, akit a környéken történt kocsifeltörések miatt riasztottak. Brutális leterítése, s hogy a rendőr még a földre zuhanó testbe is több lövést eresztett - amit a rendőrautó fedélzeti kamerája rögzített - 2014-ben a rendőri erőszak elleni zavargásokat váltott ki Chicagóban, az Egyesült Államok harmadik legnagyobb városában.



A város rendőrfőnökét elbocsátották, és az igazságügyi minisztérium is vizsgálatot indított az ügyben. Ennek ellenére Van Dyke rendőr a per idején szabadlábon védekezhetett, s ezt a lehetőséget csak az esküdtszék döntése után megvonták tőle.



A pénteki ítélethirdetést követően az áldozat hozzátartozói csalódottságukat fejezték ki a hat év és 9 hónapi börtönbüntetéssel kapcsolatban, különös tekintettel arra, hogy az ügyész 18-20 évi börtönbüntetést kért. A McDonald család egyik képviselője az ítélethirdetés után újságíróknak azt mondta, úgy érzik, hogy az afroamerikaikat továbbra is másodrangú állampolgárokként kezelik. Mindazonáltal, "a kis győzelem is győzelem" - tette hozzá.



A rendőr feltételes szabadlábra helyezését szorgalmazó rendőrségi szakszervezet egyik képviselője ugyanakkor elégedetten nyilatkozott az ítéletről. Jó magaviselet esetén Jason Van Dyke börtönbüntetésének akár a felét is elengedhetik.



Joseph McMahon különleges ügyész a sajtónak azt hangoztatta: mind a rendőr, mind az áldozat családját megviselte a tragédia. A hatóságoknak és a társadalomnak le kell vonnia az eset "fájdalmas tanulságait", és tovább kell lépni. "Nincs itt mit ünnepelni" az üggyel kapcsolatban.



Rahm Emanuel chicagói polgármester és Eddie Johnson rendőrfőnök közös nyilatkozatban szögezték le, hogy bár a pénteki ítélettel lezárult a bírósági eljárás, folytatják közös munkájukat a chicagói rendőrség munkájának mélyreható reformja érdekében.