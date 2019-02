Kétezer ingyenes szálláshelyet ajánl fel a pápalátogatás idejére Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy kétezer szálláshelyet ajánl fel a város iskolai kollégiumaiban és sportlétesítményeiben Ferenc pápa június elsejei csíksomlyói látogatása időszakára - jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád, a székelyföldi város polgármestere.Amint az Agerpres hírügynökség és aportál is idézte: az önkormányzat ingyenes szálláshelyeket ajánl fel, és arra is készül, hogy teával és zsíros kenyérrel is megvendégelje a zarándokokat.Az elöljáró ugyanakkor reményének adott hangot, hogy a sepsiszentgyörgyi emberek is befogadnak zarándokokat. Mint mondta, azt szeretné, hogy a székelyföldi emberek lehetőséget lássanak arra, hogy megmutassák, milyen a székely vendégszeretet."Segítségnyújtással hasznosabb lesz az élmény, mint a rövidtávú haszonszerzéssel. Sikertörténet lehet, ha minél többen csatlakoznak a sepsiszentgyörgyi önkormányzat ingyenes szálláshely felkínálásához, hiszen a pápalátogatás alkalmával megmutathatjuk Székelyföld igazi arcát azoknak is, akik ezt nem akarják meglátni" - idézte Sepsiszentgyörgy polgármesterét a Maszol.ro portál.