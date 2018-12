Katatasztrofális a zavargások hatása a francia gazdaságra

A francia kormány szociális és adópolitikája ellen tüntető sárgamellényesek megmozdulásait kísérő zavargások hatásai katasztrofálisak a francia gazdaságra - jelentette ki vasárnap Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter, aki szerint a kormánynak egy "nemzeti válságot" kell orvosolnia.



"Katasztrófa a kereskedelem és katasztrófa a gazdaságunk számára. A károk számláját az állam állja szolidaritásból, és a biztosítóknak, mindenkinek bele kell tennie a magáét" - fogalmazott a miniszter újságíróknak. Emlékeztetett arra, hogy a karácsony előtti időszak az egyik legfontosabb a kereskedelem számára, és hozzátette, hogy a tüntetők által okozott rongálások miatti, az év vége előtt esedékes kártérítések kifizetését el kell halasztani a jelentős összegek miatt.



"Azt javasoljuk, hogy minden egyes kereskedő személyes helyzetét vegyük figyelembe a szociális járulékok és az adók befizetésénél" - tette hozzá Bruno Le Maire.



Egy héttel azután, hogy a párizsi zavargások képei bejárták az egész világot, a sárgamellényesek szombaton ismét tömegesen vonultak utcára a francia fővárosban és a vidéki nagyvárosokban a kormány gazdaságpolitikája ellen tiltakozva, országszerte mintegy 125 ezren tiltakoztak a múlt heti 136 ezer után. Párizsban és a nagyobb városokban a be nem jelentett megmozdulásokon a radikális tüntetők és a rendőrök között számos helyen történtek összecsapások, és a kizárólag az összetűzést kereső rendbontók is megjelentek a tömegben, gépkocsikat borogattak és gyújtottak fel, üzleteket fosztogattak.



A gazdasági miniszter szerint "fontos a Franciaországot és a franciákat érintő válságot teljes mélységében mérlegelni".



"Ez nem csak egy szociális vagy gazdasági válság, ez egy nemzeti válság, egy olyan nemzeté, amely képtelen egységes módon a jövőjét előrevetíteni. Ezen a szinten kell választ adni a helyzetre" - hangsúlyozta a tárcavezető, aki "nagyon konkrét és nagyon egyenes válaszokat ígért Emmanuel Macron államfő részéről. A köztársasági elnök sajtóhírek szerint jövő hét elején fog megszólalni egy televíziós beszédben.



A gazdasági miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a válságra a megoldás nem kizárólag az államtól érkezhet, abban valamennyi, az ország gazdasági tevékenységében szerepet játszónak részt kell vállalnia.



A francia kormány - eleget téve a sárgamellényes mozgalom legfőbb követelésének - a héten bejelentette, hogy eltörli az üzemanyagadó jövőre tervezett emelését, és életszínvonal-megőrző intézkedésekkel helyettesíti azt, de a tüntetők ezt már kevésnek tartják, és egyre több szociális jellegű követelést támasztanak, valamint Emmanuel Macron távozását is követelik.