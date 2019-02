"Katasztrófa, ami Brexit-ügyben történik" - Átgondolhatja a jövőbeni nagy-britanniai beruházásait az Airbus

Bennett, aki az Airbus nagy-britanniai részlegének vezetője, a BBC-műsorban kijelentette: megállapodás nélküli Brexit esetén kezelhetetlen helyzet állna elő, és ennek "abszolút katasztrofális" következményei lennének az Airbus számára.



Hozzátette: rendezetlen kilépés esetén a cégnek "nehéz döntéseket" kellene meghoznia, mindenekelőtt komolyan át kellene tekintenie jövőbeni nagy-britanniai beruházásainak terveit.



Az Airbus alelnöke elmondta: a cég már eddig több tízmillió eurót költött arra, hogy felkészüljön a megállapodás nélküli Brexitre, egyebek mellett a szárnyak gyártásához használatos részegységek készletezésével, pedig ennek a pénznek "sokkal jobb helye lett volna" például az Airbus iparitanuló-képzési programjában.



Katherine Bennett szerint mindemellett fel kellett készíteni a megállapodás nélküli Brexit következményeire az Airbus nagy-britanniai részlegének információtechnológiai rendszerét, és át kell tekinteni azt is, hogy miként lesz lebonyolítható az az évi 80 ezer üzleti utazás, amelyet az Airbus nagy-britanniai alkalmazottai tesznek a cég integrált európai termelési rendszerének működtetése végett.



Arra a kérdésre, hogy az Airbus hova telepítené át nagy-britanniai munkahelyeit megállapodás nélküli Brexit esetén, a cég alelnöke kitérően csak annyit válaszolt, hogy az Airbusnak világszerte vannak érdekeltségei, Európa több más országán kívül például Kínában és az Egyesült Államokban is.



Néhány napon belül ez a második figyelmeztetés az Airbus vezetése részéről a szabályozatlan kilépés lehetséges következményeire.



Tom Enders, az Airbus vezérigazgatója a londoni alsóház képviselőihez és a brit kormányhoz intézett, komoly feltűnést keltő minapi videóüzenetében kijelentette: tévedés az a Brexit-pártiak által hangoztatott "őrültség", hogy az Airbus úgysem tud kivonulni a brit gazdaságból, mert hatalmas üzemei vannak ott. Enders szerint sok más olyan ország van, amely "boldogan gyártana" például szárnyakat az Airbus repülőgépekhez.



Az Airbus a walesi Broughtonban, legnagyobb brit üzemében gyártja összes modelljének szárnyait. A gyár évente ezer repülőgépszárnyat állít elő az A320-as, az A330-as, az A350-es és az A380-as típuscsaládok számára.



Az Airbus közvetlenül 14 ezer, közvetve további 110 ezer alkalmazottat foglalkoztat Nagy-Britanniában.



A megállapodás nélküli Brexit súlyos kockázataira más iparágak vállalatai és üzleti szervezetei is felhívták a figyelmet.



A brit autógyártók és -kereskedők szövetségének (SMMT) minap ismertetett éves beszámolója szerint tavaly 9,1 százalékkal ötévi mélypontra zuhant a Nagy-Britanniában gyártott személyautók száma, a brit autóipari beruházások értéke pedig 46,5 százalékkal esett vissza 2018-ban az előző évi szintről, egyértelműen a Brexit-folyamat teremtette bizonytalanság miatt.



Carolyn Fairbairn, a Brit Iparszövetség (CBI) vezérigazgatója a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapnak nyilatkozva kijelentette: a megállapodás nélküli Brexit gazdasági válságot okozna Nagy-Britanniában. Hozzátette: a CBI tagvállalatainak 80 százaléka máris halasztja, sőt törli nagy-britanniai beruházásait a Brexit-folyamat bizonytalanságai miatt.



Mark Carney, a Bank of England kormányzója a héten, egy londoni üzleti rendezvényen kijelentette: a kilépésről döntő, 2016-ban tartott népszavazás óta nem nőtt, sőt az elmúlt egy évben 3,7 százalékkal visszaesett a brit gazdaságban végrehajtott üzleti beruházások értéke.



A brit jegybank vezetője szerint a brit gazdaság beruházási szempontból drámaian alulteljesítő történelmi és térségi összehasonlításban egyaránt.