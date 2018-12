Katalán válság: Többtucatnyi közút forgalmát akadályozzák tüntető - Fotók

Barcelona belvárosában több nagyszabású demonstráció is zajlik, többségében nyugodtan, incidensek nélkül. Az egyik felvonuláson azonban kapucnis, arcukat elkendőző tüntetők szemetes konténerekből emeltek barikádokat, kordont bontottak, valamint festéket, petárdát, tojást dobáltak. A hatóságok négy embert vettek őrizetbe, köztük egy férfit, akinél Molotov-koktél készítéséhez használatos anyagokat találtak.Tömegesen vonultak tiltakozók katalán függetlenségi zászlókkal ahhoz az épülethez, ahol a spanyol kormány tart kihelyezett ülést a katalán fővárosban. A helyszín közelébe nem jutottak, mivel kora reggel a hatóságok kettős biztonsági gyűrűt vontak köré, de többen megpróbáltak átmászni a biztonsági kordonokon, annak ellenére, hogy a rendőrség többször is hangszóróból utasította rendre őket. A környező utcákat lezárták, a forgalmat elterelték. A biztonságra megközelítőleg 1500 rendfenntartó vigyáz, a katalán és a spanyol rendőrség, a csendőrség és a városi rendőrség egységei közösen - tájékoztatott korábban a katalán kormány.Az akciókat a Köztársaság Védelmi Bizottságok (CDR) elnevezésű radikális csoport szervezte, amely "eltemetjük a rezsimet" felhívással hirdetett csoportosulásokat. Az internetes közösségi oldalakon mozgósítva azt is írták, hogy a francia sárgamellényesek akciói inspirálják őket.Reggel nyolc órára mintegy 22 útszakaszon, köztük autópályákon jelentek meg tiltakozók. Az AP-7-es sztrádán például Ampolla településnél mintegy százan vonultak fel mindkét haladási irányban, egyebek mellett gumiabroncsokkal elzárva a forgalmat, ezzel pedig több kilométeres kocsisort okozva - tudósított az Antena3 országos kereskedelmi televízió a helyszínről. Itt később a tiltakozók felgyújtották a gumikat, lebontották a szalagkorlát egy részét, és az út közepére húzták.Az egyik barcelonai bevezető úton feszült pillanatok alakultak ki, amikor a katalán rendőrök megpróbálták leterelni a tüntetőket. Sikerült elérniük, hogy félpályás útlezárással tovább haladhasson a közlekedés.A független katalán köztársaság azonnali megteremtését követelő CDR idén márciusban tűnt fel, miután lázadás és közpénz hűtlen kezelése miatt a legfelsőbb bíróság vádat emelt 25 katalán függetlenségi vezető ellen. A csoport elégedetlen a függetlenségi katalán kormánnyal is, október elsején követelték Quim Torra elnök lemondását. Több alkalommal is közutak forgalmát blokkolták élőlánccal, barikádokkal, felgyújtott autógumikkal.A tüntetők most a spanyol kormány barcelonai jelenléte ellen tiltakoznak. A radikális csoportok mellett a legnagyobb katalán politikai civil szervezetek is tüntetéseket jelentettek be erre a napra, például a katalán parlamenti választások első évfordulójának alkalmából, valamint az előzetes letartóztatásban lévő katalán függetlenségi politikusok szabadon engedéséért, akik a megmozdulásokkal kapcsolatban az erőszakmentességre és a béke fenntartására hívták fel a figyelmet üzeneteikben.