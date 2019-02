Juncker "nem túl optimista" az Egyesült Királyság rendezett kiválásának esélyeit illetően

Juncker egy csütörtöki brüsszeli rendezvényen kérdésre válaszolva egyfajta "Brexit-fáradtságról" számolt be, hozzátéve, hogy ezért alapvetően nem is tervezett beszélni a témáról.



Kijelentette, hogy az Európai Bizottság mindent megtesz a "rendezett, civilizált" brit kilépés biztosítása, a legrosszabb forgatókönyv elkerülése érdekében, de ő maga jelenleg nem túl bizakodó ez ügyben.



"A megállapodás nélküli távozás szörnyű gazdasági és társadalmi következményeket vonna maga után az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban egyaránt" - mondta.



"A brit parlament mindig valami ellen, nem pedig valami mellett szavaz" - fogalmazott.



Juncker katasztrófának nevezte, hogy ötéves elnöki mandátuma alatt fel akart építeni valamit, de először jött a görög euróválság, utána a migrációs krízis, végül pedig a brit kilépés ügye, amely éppen valaminek a lebontása.



Egy másik kérdés kapcsán Juncker elmondta, hogy ellenzi az Európai Egyesült Államok koncepcióját, mivel nem hiszi, hogy működőképes lenne.



Jean-Claude Juncker előző este Theresa May brit kormányfővel tárgyalt Brüsszelben.



Bár nem értek el áttörést, névtelenséget kérő diplomáciai források azon véleményüknek adtak hangot, hogy valamivel közelebb került a megállapodás a felek között.



Mint közölték, nem volt szó a kiválási szerződés újranyitásáról, inkább egy külön jogi melléklet, egy párhuzamos nyilatkozat vagy értelmező dokumentum elfogadása vagy a jövőbeli kapcsolatokról szóló politikai nyilatkozat módosítása lehet a cél a konfliktus alapját képező, úgynevezett ír-északír pótmegoldás ideiglenes jellegének biztosítása érdekében.



Egy bennfentes tisztségviselő hangsúlyozta, konkrét javaslatok csak azután következhetnek, hogy a brit parlament alsóháza világosan jelzi, egy hasonló megoldással lehetővé válna a megállapodás ratifikálása. Ha ez megvan, akkor március elején kidolgozzák a szöveget, amelyet megküldenek jóváhagyásra a március 21-22-i EU-csúcsra.