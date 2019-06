Johnson: nem célom a megállapodás nélküli Brexit

Három év és két elszalasztott határidő után ki kell lépnünk az EU-ból október 31-én"

Boris Johnson volt brit külügyminiszter közölte szerdán, hogy ha miniszterelnökké választják, nem törekedne kifejezetten az Egyesült Királyság megállapodás nélküli kiléptetésére az Európai Unióból.Hozzátette ugyanakkor: a megállapodás nélküli Brexit lehetőségének fenntartása "életfontosságú eleme" az EU-val folytatandó tárgyalásoknak.Johnson is indult a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségének elnyeréséért folyó versengésben.Theresa May miniszterelnök múlt pénteken távozott a párt éléről, és ez miniszterelnöki tisztségének megszűnésével is jár, de utódja megválasztásáig ügyvezető minőségben ellátja a kormányfői és a pártvezetői feladatokat.Boris Johnson, a keményvonalas tory Brexit-tábor frontembere - akit a londoni fogadóirodák a legesélyesebb utódjelöltnek tartanak - szerdai kampánynyitó beszédében kijelentette: az Egyesült Királyságnak mindenképpen ki kell lépnie az EU-ból a Brexit jelenleg érvényes október 31-i határnapján, mert a további halasztás a Konzervatív Párt vereségét és Jeremy Corbyn munkáspárti vezető győzelmét jelentené.Frissítve:- mondta Boris Johnson.Ezzel arra utalt, hogy három éve, 2016 júniusában tartották a kilépésről döntő népszavazást, és az eredeti menetrend alapján a brit EU-tagság március 29-én szűnt volna meg. A Brexit feltételrendszerét rögzítő, az unióval novemberben elért megállapodást azonban a londoni alsóház egymás után háromszor elutasította, ezért Theresa May kétszer is kezdeményezte az EU-nál a Brexit-határidő halasztását.Az első haladék a Brexit-megállapodás elfogadása esetén május 22-ig, további elutasítása esetén április 12-ig szólt, de ez utóbbi időpont megállapodás nélküli, rendezetlen kilépést jelentett volna már azon a napon.Mivel a Brexit-megállapodást a második, áprilisi határidőre sem sikerült elfogadtatni, Theresa May újabb halasztást kért, és az EU ennek nyomán döntött az október 31-ig tartó, jelenleg is érvényes haladékról.Az Európai Bizottság azonban már többször jelezte, hogy nem lehetséges a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodás újratárgyalása.Szerdai kampányrendezvényén, ha a brit kormány ennek lehetőségére is előkészületeket tesz, és bemutatja "a Csatorna másik pártján élő" barátainak, hogy minden forgatókönyvre felkészült.Johnson szerint éppen ez a hozzáállás alkalmas a rendezetlen Brexit elkerülésére.A konzervatív politikus - aki nyolc évig London polgármestere is volt - már, akkor sem, ha nem sikerül elfogadtatni a Brexit-megállapodást a brit parlamentben.Ezt az álláspontot azonban a kabineten belül is súlyos bírálatok érik.Philip Hammond pénzügyminiszter - aki nem pályázik a Konzervatív Párt vezetői tisztségére - egy szerdai londoni üzleti rendezvényen kijelentette: lehetetlen az október 31-i kilépési határidő tartása, mivel, az eddigi tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy "nem olyan könnyű" elfogadtatni a parlamenttel bármiféle megállapodást.Hammond szerint mindezek alapján az utódválasztási versengésben induló jelöltek részéről "nem észszerű eljárás", ha ebben a kérdésben "saját magukat sarokba szorítják".A jelöltek tízfős mezőnyét a következő napokban a tory frakció sorozatos szavazásokkal két főre szűkíti.Az első szavazási fordulót csütörtökön, a továbbiakat jövő kedden, szerdán és csütörtökön tartják.A versenyben maradó utolsó két jelölt közül - ha egyikük sem lép vissza a másik javára - a Konzervatív Párt 160 ezer regisztrált tagja választhatja meg postai szavazással Theresa May utódját, aki az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke is lesz.A jelenlegi ütemterv szerint a megválasztott utód a július 22-én kezdődő héten veszi át a pártvezetői tisztséget, és ezután tájékoztathatja kormányalakítási szándékáról II. Erzsébet királynőt.