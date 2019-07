Johnson: Nagy-Britannia októberben, új megállapodással kilép az EU-ból

Johnsont, akit II. Erzsébet királynő szerda délután bízott meg kormányalakítással, a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal és rezidencia előtt tartott első miniszterelnöki beszédében alig burkolt éles bírálattal illette elődje, Theresa May Brexit-stratégiáját.



A Brexitről döntő, 2016-ban tartott népszavazásra utalva kijelentette: May minden erőfeszítése ellenére még mindig vannak borúlátók, akik az elmúlt három év döntésképtelensége után is úgy gondolják, hogy Nagy-Britannia nem képes egy demokratikus felhatalmazás teljesítésére.



A kétkedőknek, a világvége-hangulat gerjesztőinek azonban megint nem lesz igazuk, és ha valaki Nagy-Britannia ellen fogad, arra "az inge is rámegy" - fogalmazott a brit kormányfő.



Johnson kijelentette: kormánya olyan új Brexit-megállapodást köt, amely maximalizálja a kilépés nyújtotta lehetőségeket.