Jemeni polgárháború - Kiújultak a harcok Hodeida külterületein

Kiújultak a harcok a jemeni Hodeida kikötőváros külterületein pénteken, egy nappal azután, hogy tűzszünetben állapodtak meg a polgárháborúban szemben álló felek - jelentette a BBC brit műsorszóró helyi lakosokra hivatkozva.



A beszámoló szerint hodeidai lakosok gránátvetők robaját és lőfegyverek kerepelését hallották a város külső részein, egy másik lakos pedig tüzérségi fegyverek zaját észlelte. A lázadó húszik egy televíziócsatornája pedig arról közölt jelentést, hogy Rász Ísza városra légicsapásokat mért a jemeni kormányt támogató, Szaúd-Arábia vezette katonai szövetség.



A felkelők és a kormány képviselői épp csütörtökön állapodtak meg az ENSZ égisze alatt folytatott, svédországi béketárgyalásokon arról, hogy tűzszünet lép életbe Hodeida vörös-tengeri kikötővárosban és az azonos nevű kormányzóságban. A megállapodás szerint a húszik tizennégy napon belül végrehajtják a csapakivonást Hodeida - és két másik város, Szalíf és Rász Ísza - kikötőjéből a fővárosba vezető út északi részére, a három kikötő pedig a kormányerők fennhatósága alá kerül.



Az ezt követő hét nap során a húsziknak Hodeida városából is ki kell vonulniuk annak északi határain kívülre, és a várost az összes fegyveres csoportnak el kell hagynia. A tárgyaló felek az ENSZ vezetése alatt működő vegyesbizottságot hoznak létre, amely a tűzszünet betartását, a kivonulást, továbbá Hodeida és a kikötők aknamentesítését ellenőrzi. Hodeida kikötője létfontosságú a segélyszállítmányok eljuttatásához, ezen a kikötőn keresztül jut be az élelmiszerszállítmányok mintegy 70 százaléka Jemenbe.



Martin Griffiths, az ENSZ jemeni különmegbízottja, a svédországi tárgyalások szervezője, vélhetően a harcok fellángolásáról szóló hírekre is reagálva sürgette az ENSZ-megfigyelők minél hamarabbi Hodeidába vezénylését. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) adott jelentésében hangsúlyozta, hogy a megfigyelők jelenléte kulcsfontosságú része a szemben álló felek által vállalt kötelezettségek végrehajtásának.



Közölte: a megfigyelők akár már a jövő hét közepén megérkezhetnek a kijelölt munkaterületükre Jemenben. Griffiths rámutatott arra is, hogy bár a béketárgyalásokon elért eredményeket jelentős előrelépésnek tekinti, a munka neheze még csak most jön.



A szunnita többségű Jemenben 2014 augusztusa óta dúl polgárháború az Irán támogatását élvező síita húszik, valamint a Szaúd-Arábia és más arab országok által támogatott jemeni elnökhöz hű erők között. A kormányerőket támogató arab koalíció 2015-ben avatkozott be a konfliktusba, miután a húszi lázadók száműzetésbe kényszerítették az elnököt, és elfoglalták az ország északi felének nagy részét, benne a fővárossal, Szanaával.



A konfliktus a világ legsúlyosabb humanitárius válságát is okozta; a Jemenben élők többsége segélyre szorul, és milliókat fenyeget éhínség.