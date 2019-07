Ismét meghosszabbították a rendkívüli állapotot Srí Lankán

A Srí Lanka-i elnök ismét meghosszabbította egy hónappal a rendkívüli állapotot, amelyet a több mint 250 halálos és csaknem 500 sebesült áldozatot követelő összehangolt húsvétvasárnapi merényletsorozat miatt vezettek be - jelentette be hétfőn a Srí Lanka-i állami közlöny.



Maitripala Sziriszena elnök a közrend biztonságával indokolta a hosszabbítást, amely vasárnap éjfélkor lépett életbe.



A Srí Lanka-i hatóságok bejelentették, hogy április óta több merényletkísérletet megakadályoztak, a biztonsági szolgálat pedig felszámolta azoknak a terroristasejteknek a nagy részét, amelyeknek köze volt a támadásokhoz, de a nyomozás jelenleg is tart.



A törvény értelmében rendkívüli állapot idején a hatóságok bírósági engedély nélkül is őrizetbe vehetnek és kihallgathatnak gyanúsítottakat. Eddig több mint száz embert tartóztattak le a húsvétvasárnapi merényletekkel kapcsolatban.



Az elnök májusban külföldi diplomaták előtt azt mondta, fel fogja oldani a rendkívüli állapotot, amint a helyzet "kilencvenkilenc százalékig" biztonságossá válik.



Az április 21-i merényleteket keresztény templomok és egy luxusszálloda ellen követték el.