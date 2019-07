Ismét áramszünet sújtja Venezuelát, a kormány elektromágneses támadásról beszél

Az áramkimaradás helyi idő szerint délután négy órakor kezdődött, azonnali fennakadásokat okozva a főváros, Caracas közlekedésében, miután a legnagyobb csúcsforgalom idején a metróhálózat is leállt.



Az internet aktivitását figyelő Netblocks csoport adatai szerint Venezuela döntő részében elérhetetlenné vált az internetes hálózat. A közösségi médiára feltett beszámolók alapján az ország 24 szövetségi államából 19-ben nincs áramellátás. A máskor 24 órás, non-stop műsort sugárzó állami televízió adása is szünetel, ezért a lakosság nem tudja, mire számítson.



Jorge Rodriguez tájékoztatási miniszternek a közösségi médiában megjelent közleménye szerint az országos áramszünetet egy "elektromágneses támadás" okozta és a hatóságok nagy erőkkel dolgoznak a szolgáltatás mielőbbi helyreállításán. Rodriguez nyugalomra intett, s azt mondta, hogy életbe léptették az ilyenkor szükséges intézkedési terveket, hogy az egészségügyi intézmények ne maradjanak áram nélkül. Mozgósították a biztonsági erőket is az emberek biztonságának garantálására - tette hozzá.



Venezuela eddigi legsúlyosabb áramkimaradása néhány hónapja, március 7-én kezdődött: öt napra szinte az egész ország sötétségbe borult, részlegesen bezártak az iskolák és az állami intézmények, és később is előfordultak áramszünetek, fennakadásokat okozva a vízszolgáltatásban, a közlekedésben, a kommunikációs hálózatokban.



Maduro kormánya akkor azt közölte, hogy "elektromágneses támadás" érte az ország energiaellátásnak 80 százalékát biztosító Guri vízi erőművet és a szabotázsakcióért a venezuelai vezetéssel ellenséges Egyesült Államokat tette felelőssé.



A dél-amerikai országot azonban évek óta súlyos politikai és gazdasági válság sújtja, amely egyebek között a hiperinflációban, az élelmiszer-ellátás és a közszükségleti cikkek hiányában, továbbá a szükséges beruházások és karbantartások nélkül leromló közműszolgáltatásokban nyilvánul meg. Az elhúzódó válság miatt az elmúlt években több mint 4 millió venezuelai hagyta el az országot.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)