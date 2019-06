Interpol: elfogták a húsvétvasárnapi Srí Lanka-i vérengzés fő gyanúsítottját

Elfogták és kiadták a colombói hatóságoknak pénteken a húsvétvasárnapi Srí Lanka-i véres merényletek egyik valószínűsített fő felelősét - közölte pénteken az Interpol.



A nemzetközi rendőri szervezet szerint a 29 éves Srí Lanka-i Amahed Milhan Hajathu Mohamedet négy másik gyanúsítottal együtt egy meg nem nevezett közép-keleti országban fogták el, miután az Interpol feltette őt a legmagasabb szintű nemzetközi riasztást jelentő, úgynevezett vörös körözési listára.



Colombói rendőrségi források szerint az öt férfit a szaúd-arábiai Dzsiddában vették őrizetbe.



Az április 21-én több Srí Lanka-i templom és szálloda ellen elkövetett pokolgépes támadásokban 258 ember halt meg és közel 500-an sebesültek meg.



Frissítve:



A merényletek elkövetését az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára. A Srí Lanka-i hatóságok két helyi iszlamista csoportot, a Nemzeti Tauhíd Dzsamaátot és a Dzsamatei Millatu Ibrahimot gyanúsítják a támadások végrehajtásával.



Az egyik fő gyanúsított elfogása és kiadatása a nyomozás fontos szakaszát jelenti - közölte Jürgen Stock, az Interpol főtitkára a szervezet közleménye szerint.



Közvetlenül a merényletek után a lyoni székhelyű rendőri szervezet szakértőket küldött a helyi hatóságok segítésére, akik május 22-ig tartózkodtak a helyszínen.



A csapat tagjai között voltak terrorelhárítási, robbanószerek ismeretében, illetve az áldozatok azonosításában jártas szakértők is. Közreműködésükkel össze tudták vetni a helyszínen gyűjtött és az Interpol adatbázisában tárolt információkat.



A Srí Lanka-i hatóságok májusban jelentették be, hogy elfogtak két gyanúsítottat Katarban, illetve Szaúd-Arábiában.



Összesen több mint 2000 embert vettek őrizetbe a támadásokkal kapcsolatban. A bíróságok óvadék ellenében sokukat elengedték, 634-en továbbra is őrizetben vannak.



A hatóságok szerint a további támadások veszélyét sikerült kivédeni, és a biztonsági szolgálatok felgöngyölítették a támadásokkal kapcsolatba hozható hálózat nagyobb részét.