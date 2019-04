Illegális bevándorlás - Merkel: nagy siker az ENSZ migrációs csomagjának elfogadása

Az ENSZ menekültügyi megállapodását - hivatalos nevén Globális megállapodás a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról - tavaly december 19-én fogadták el a világszervezet közgyűlésén New Yorkban. A szavazáson igennel 152 tagállam, nemmel pedig 5 tagállam - az Egyesült Államok, Izrael, Magyarország, Lengyelország és Csehország - képviselői voksoltak.



A tagállamok még 2016 őszén egyeztek meg a nem kötelező érvényű migrációs csomag megalkotásáról, a szövegezést tavaly júliusban zárták le. A megállapodás célja - a tagállami szuverenitás tiszteletben tartása mellett - a bevándorlás biztonságossá tétele és legális csatornába terelése, az illegális migráció visszaszorítása, a jogosulatlanul érkezők kitoloncolásának felgyorsítása és az integráció erősítése.



A megállapodás elfogadásának folyamatából kilépett több ország, köztük az Egyesült Államok, Izrael, Ausztrália, Ausztria, Bulgária, Csehország, Szlovákia és Magyarország. Azzal érveltek, hogy a megállapodás sérti a nemzeti szuverenitást, pozitív jelenségként tünteti fel a migrációt, és nem tesz megfelelő különbséget menedékkérők és gazdasági bevándorlók között.

Nagy siker, hogy az ENSZ tagállamai elsöprő többséggel elfogadták a világszervezet migrációs megállapodását, és ezzel elfogadták azt is, hogy a menekülés és elűzetés ügye nemzetközi feladat, amelyet csak közösen lehet megoldani - jelentette ki Angela Merkel német kancellár hétfőn Berlinben az ENSZ menekültügyi főbiztosával, Filippo Grandival folytatott megbeszélése előtt.A német kormányfő sajtónyilatkozatában aláhúzta, hogy szem előtt kell tartani "a menekültek emberi jogait, de természetesen a származási országok kötelességeit is, éppen úgy, mint a befogadó országok feladatait", és legfőképpen a menekülésre kényszerítő okok felszámolásáért kell küzdeni.Mindez azt jelenti, hogy globális feladatról van szó, amelynek megoldásában felelősségük van a származási országoknak és azoknak az országoknak is, amelyekbe a menekültek érkeznek - tette hozzá Angela Merkel.Elmondta, hogy előkészítenek egy Genfben - az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) székhelyén - decemberre tervezett nagyszabású találkozót, egy úgynevezett globális menekültügyi fórumot, amelyen áttekintik a migrációs megállapodás végrehajtását. Mint mondta, Németország "nagyon intenzíven" vesz részt ebben a munkában.Kiemelte, hogy a menekültek ügyében továbbra is "hatalmas kihívások" állnak a nemzetközi közösség előtt, és tovább növekszik az UNHCR munkájának jelentősége. Ezt jelzi a "nagyon aggasztó" líbiai helyzet, és a Szudánban kibontakozott folyamatok is - mondta Angela Merkel.Ismertette, hogy Líbiával és Szudánnal kapcsolatban hétfőn telefonon tárgyalt a mindkét országgal szomszédos Egyiptom államfőjével, Abdel-Fattáh esz-Szíszivel.Filippo Grandi a többi között hangsúlyozta, hogy a harcok Líbiában igen megnehezítik az UNHCR menekülteket támogató munkáját. Szólt arról is, hogy a főbiztosság üdvözli Angela Merkel törekvéseit, amelyek azt célozzák, hogy "végre kialakuljon egy egységes irányvonal Európában" a menekültügyi politikával kapcsolatban.Előzőleg a kancellári hivatal a német kormányfő és az egyiptomi elnök tárgyalásáról közölte: Angela Merkel hangsúlyozta, hogy Líbiában a lehető leghamarabb fel kell hagyni a katonai erő alkalmazásával és vissza kell térni a tárgyalásokhoz. Sürgette, hogy az ENSZ vezetésével induljon el a politikai rendezés folyamataa Moammer Kadhafi diktatúrájának 2011-es megdöntése óta forrongó észak-afrikai országban.Szudánnal kapcsolatban leszögezte: az a legfontosabb, hogy az országot az államfő, Omar al-Besír április elején történt eltávolítása óta irányító katonai tanács mihamarabb átadja a hatalmat egy "polgári átmeneti kormány" számára. Ezzel együtt be kell indítani egy "hiteles és inkluzív", a társadalom egészét átfogó folyamatot a politikai és gazdasági reformok kidolgozására.