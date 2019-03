Igazi szörnyeteg: metró elé lökött egy fiatal nőt

Jogerősen életfogytiglan szabadságvesztésre ítéltek Romániában egy nőt, aki 2017 decemberében a metró elé lökött egy fiatal hölgyet, aki életét vesztette.



Az elítélt röviddel azelőtt egy másik hölgyet is megpróbált a metró elé lökni, sikertelenül. Mindezt térfigyelő kamerák rögzítették, a tettest gyorsan sikerült őrizetbe venni, aki azóta előzetes letartóztatásban volt.



Tavaly októberben a bukaresti törvényszék első fokon életfogytiglan börtönbüntetésre ítélte a nőt, a bukaresti ítélőtábla most helyben hagyta az első fokú ítéletet. A minősített emberölés miatt elítélt 37 éves nőnek összesen 60 ezer euró kártérítést kell fizetnie áldozatainak, illetve családjaiknak.



Az elítélt nem tagadta tettét, ügyvédei megpróbálták bebizonyítani, hogy az elkövetés pillanatában nem volt beszámítható állapotban, de a bíróság elutasította ezt az érvelést.



A bíróság megállapította, hogy nő pontosan kitervelte tettét. Első áldozatát is megpróbálta a szerelvény elé taszítani, de az ellenállt és megmenekült. Második áldozata már nem volt ennyire szerencsés. A gyilkos nő annyira elszánt volt, hogy miután belökte az éppen a megállóba érkező metró elé áldozatát, még vissza is rúgta őt a sínekre, hogy ne tudjon visszamászni a peronra.



Romániában ritkának számít az életfogytiglani börtönbüntetés.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)