Hurrikánriadó van Louisianában, pusztító viharok Pennsylvaniában és Marylandben

A Barry névre keresztelt trópusi vihar csütörtökön este a Mexikói-öböl felett 1-es erősségű hurrikánná alakult, ezért John Bel Edwards louisianai kormányzó kihirdette a hurrikánriadót. A déli tagállam nagyvárosában, New Orleansban LaToya Cantrell polgármester már szerdán szükségállapotot rendelt el.



A meteorológusok szerint a hurrikán lassan mozog, és várhatóan szombaton hajnalban ér majd partot, óránként 120 kilométeres sebességű széllel süvítve.



New Orleansban és Louisiana tengerparti városaiban - köztük a 2005-ben a Katrina hurrikán által csaknem teljesen elpusztított Biloxiban és Gulfportban - készlétben állnak a Nemzeti Gárda mentőegységei. A kormányzó figyelmeztetett: a közelgő hurrikán nem is azért nagyon veszélyes, mert erős, hanem mert akkor ér partot, amikor a Mississippi rendkívüli mértékben megáradt, és áradása folytatódik. A folyó már hat méter magasra duzzadt a napok óta tartó szakadatlan esőzés következtében. Csütörtökön New Orleansban és környékén több mint félméternyi eső esett, teljes városrészek állnak víz alatt. A város polgármestere közölte: a szivattyúk még működnek, de ha a hurrikán partot ér, akkor valószínűleg már nem fogják bírni a terhelést. New Orleans utcáit térdig érő víz borítja.



"Özönvízszerű esőzés, áradó folyók és hurrikán" - mind a háromban részünk lesz - jelentette ki John Bel Edwards. A kormányzó segítségért és azzal a kéréssel fordult Donald Trump elnökhöz, hogy hirdessen ki szövetségi rendkívüli állapotot. Ez ugyanis megkönnyítené a szövetségi anyagi források felszabadítását.



Hasonlóképpen készültségben vannak a Nemzeti Gárda erői Mississippi és Texas államokban is.



Heves esőzésekkel járó óriási viharok pusztítanak az ország északibb vidékein is: Pittsburghtől Philadelphiáig egybefüggő viharzóna mozog, Virginia, Maryland és Pennsylvania államokban mindenütt esőfüggöny sötétíti el a vidéket. Ezekben az államokban csütörtökön 150-200 milliméternyi eső esett, járhatatlanná vált több út, az országutakon mentésre várnak a vízben rekedt autók. Sok helyütt leszakadtak a vezetékek, megszűnt az áramszolgáltatás, Pittsburgh környékéről földcsuszamlásokat is jelentettek.



"Életveszélyes a helyzet Virginia és Maryland egyes megyéiben" - figyelmeztetett a meteorológiai szolgálat.