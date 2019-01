Hosszabb munkanapok az osztrákoknál

Ausztria. Megnyúlhatnak az ingázók munkanapjai címmel IngáZóna rovatunkban augusztus 14-én már írtunk arról, hogy az Ausztriában dolgozó magyarok kétségtelenül nehezményezik, hogy 12 órás is lehet a napi munkaidejük.



A szomszédainknál életbe lépett szabályozás szerint egy-egy munkanap már hosszabb lehet a szokásosnál, míg cserébe később rövidebbekre osztják majd be a dolgozókat. Ám ehhez nem szoktak hozzá az ingázók, ez felboríthatja a családjaik rendjét. S nekik még a munkaidő vége után kell Magyarországra hazaautózniuk, így a megnyúló műszakok különösen érzékenyen érinthetik őket. Azt is meg kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy a magyarországi munkahelyeken már régóta lehetséges a 12 órás munkanap, főleg olyan vállalkozásoknál, amelyek munkaidőkeretet alkalmazhatnak. S az osztrák rendszer a változtatás nyomán abban is hasonlít a hazaihoz, hogy csúsztatható munkaidőt enged meg, azaz hatvanórás munkahét esetében nem mindig kell pótlékot fizetni a túlórákért.



A szabályváltozás nyomán Ausztriában több cégnél olyan egyezségre juthatnak a munkavállalók és főnökeik, mely szerint a munkaadó az emberei megtartása végett nem alkalmazza a 12 órás beosztást. Ha viszont nem születik ilyen megállapodás, akkor az új törvény lehetővé teszi, hogy az ausztriai munkavállalók napi 12, heti hatvan órát dolgozzanak. Arra van csak lehetőségük a dolgozóknak a jogszabály szerint, hogy csak napi tíz és heti ötven órát vállaljanak. Ha nem akarnak ennél többet dolgozni, akkor emiatt nem lehet nekik felmondani. Ám nem biztos, hogy egy munkavállaló mer élni ezzel a jogával, ha félti az állását és az sem biztos, hogy egy esetleges bírósági per során be tudja bizonyítani igazát, ugyanis az osztrák szabályok szerint a felmondást nem kell megindokolni.



