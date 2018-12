Hétfő reggel sztrájkolnak a német vasutasok

A szakszervezet egy szóvivője a Bild című lapnak elmondta, hogy a munkabeszüntetés a helyi, a regionális és a távolsági vasúti közlekedést, és a személyszállítás mellett a teherszállítást is érinti.



A Deutsche Bahn (DB) vasúttársaság közölte, hogy a sztrájk várhatóan országszerte jelentős fennakadásokat okoz, és a munkabeszüntetés után is késésekkel, járatkimaradásokkal kell számolni.



Az EVG és a DB bértárgyalása szombaton szakadt meg, mert a csaknem 200 ezer munkavállalót képviselő érdekképviselet négy forduló után kilátástalannak ítélte meg az egyeztetést.



Az EVG 3,5 százalékos béremelést követel a dolgozóknak, a DB 2,5 százalékos emelést ajánl, és 24 hónap helyett 29 hónapra kívánja megkötni a megállapodást, amit a szakszervezet szintén elutasít.



Az EVG jelezte, hogy a sztrájkot akkor is megtartják, ha a DB időközben új ajánlattal áll elő, de utána hajlandóak folytatni a tárgyalást és még az idén meg akarják kötni a megállapodást.