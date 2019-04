Háztetőket tépett le, járműveket borított fel a szélvihar Romániában

Tucatnyi házról tépte le a tetőt és egy utasokkal teli autóbuszt is felborított a viharos erejű szél kedden a dél-romániai Calarasi megyében, ahol a közösségi oldalakra feltöltött videó-felvételek tanúsága szerint forgószél söpört végig.



Az óránként kilencven kilométeres sebességű szélben egy zarándokokat szállító busz lesodródott az útról Constantin Brancoveanu település térségében és felborult a mezőn. A 39 utas közül hét szorult kórházi kezelésre, egyikük sérülései súlyosak.



Drajna település térségében 16 lakóházról tépte le a tetőzetet a szélvihar.



A szomszédos Ialomita megyében, Tandarei város ipari övezetében egy rakomány nélküli nyerges-vontatót borított fel a szél. A gépkocsivezetőt a helyszínen látták el a mentősök, kórházba utalását elutasította.



A Románia déli részén kedden átvonult zivatarok másutt is villanypóznákat és fákat döntöttek ki. Prahova megyében jelentős mennyiségű jégeső okozott károkat. A megye több településén elöntött pincékhez és gazdasági épületekhez riasztották a katasztrófavédelmet, hogy kiszivattyúzzák a vizet.



Románia déli megyéiben szerda estig érvényben marad a meteorológiai szolgálat által kiadott sárga (elsőfokú) riasztás, a térségben ugyanis továbbra is szélviharok alakulhatnak ki, óránként 70-75 kilométeres sebességű széllökésekkel.