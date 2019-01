Havazás: 500 osztrák katona van bevetésen, további ezer készültségben

Az osztrák hadsereg ötszáz katonája van bevetésen az országban kialakult súlyos hóhelyzet miatt, további ezren készültségben vannak - közölte pénteken Sebastian Kurz osztrák kancellár.



Az alsó-ausztriai Mauerbachba kihelyezett újévi kormányülésen a kabinet tagjai egyebek között a viszontagságos időjárási helyzetet is megtárgyalták, s a kancellár megköszönte a mentési munkálatokat végzők fáradozásait.



Felső-Ausztriában pénteken 26 iskola tartott zárva a havazás miatt. A hadsereg két szállítóhelikoptere evakuált egy 66 tagú diákcsoportot, amely a Grünau im Almtal településen rekedt, s az behavazott utak miatt nem hagyhatta el községet.



Salzburg tartományban továbbra is lavinaveszélyre figyelmeztetnek. Néhány hegyvidéki út, illetve vasúti pályaszakasz továbbra is járhatatlan az elmúlt napokban lehullott hatalmas hó miatt.



Az enyhébb időjárás pénteken lehetővé tette, hogy 12 helikopterrel felderítő repüléseket végezzenek, és képet alkothassanak a kialakult hóhelyzetről. Az akcióban a hadsereg és rendőrség helikopterei mellett magánkézben lévő gépek is részt vettek.



Az elmúlt napokban lehullott hatalmas mennyiségű hó miatt péntek délelőtt továbbra is számos ember volt elzárva a külvilágtól. Csütörtökön az osztrák hatóságok tudomása szerint még mintegy 9 ezer ember volt a hó fogságában, időközben azonban a lavinaveszély miatt Obertauern településen rekedt 6 ezer ember már elhagyhatta az ottani síparadicsomot.



A nap folyamán a Rudolfshütte nevű hegyi hotel mintegy 350 vendégét is evakuálják.



Salzburg tartományban nagyrészt helyreállították az áramszolgáltatást, pénteken már csak 200 háztartás volt áram nélkül. A tartományban 33 iskolában rendeltek el hószünetet. Salzburg városában lezárták a parkokat, a temetőket, valamint a játszótereket, mivel nagy a veszélye annak, hogy az ágakra nehezedő hó súlya alatt a fák bármikor kidőlhetnek.