Háromnegyed tonna aranyat raboltak el egy reptérről

A Globo úgy tudja, az elkövetők öten voltak, maszkot viseltek és gépkarabélyokkal voltak felfegyverkezve.



A bűnözők a brazil szövetségi rendőrség színsémáját és jelzéseit viselő járművekkel, a biztonsági erők egyenruháiba öltözve jutottak be a repülőtér területére. Egyik kocsival elállták a terminál bejáratát, a másikkal pedig feltartóztatták és kirabolták azt a pénzszállító autót, amely az aranyat vitte.



Az elkövetők emellett túszul ejtettek két repülőtéri dolgozót is. Miután sikerült elmenekülniük a bűntény helyszínéről, Sao Paulo egyik kétes hírnevű negyedében hátrahagyták a kocsikat és szabadon engedték túszaikat. A bűnözők ezt követően átszálltak egy mentőautóba, s azzal folytatták útjukat.



A hatóságok nagy erőkkel nyomoznak a rablók után, de a keresést nehezíti, hogy a repülőtér környékén nem vethetik be a rendőrségi helikoptereket, mert ezzel akadályoznák a légi forgalmat. A Sao Pauló-i rendőrség szerint a zsákmány értéke valamivel meghaladja a 40 millió dollárt (11,6 milliárd forint).