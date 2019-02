Három napon belül Macedóniáról Észak-Macedóniára cserélik az ország nevét a jelzőtáblákon

Macedón Köztársaság érkezőket köszöntő felirat a macedón-görög határon, Bogorodicánál 2019. február 12-én. A Macedónia és Görögország közötti megállapodás értelmében az egykori jugoszláv tagköztársaság neve Észak-Macedóniára változik, miután mindkét ország parlamentje ratifikálta az egyezményt. MTI/EPA/Georgi Licovszki

A Macedón Köztársaság felirat, az előtérben egy görög határkő a macedón-görög határon, Bogorodicánál 2019. február 12-én. A Macedónia és Görögország közötti megállapodás értelmében az egykori jugoszláv tagköztársaság neve Észak-Macedóniára változik, miután mindkét ország parlamentje ratifikálta az egyezményt. MTI/EPA/Georgi Licovszki

- jelentette be Andrej Zsernovszki a kedd óta Észak-Macedónia névre hallgató délszláv állam külügyminiszter-helyettese.Kiemelte, hogy, és az MK felségjelzést NMK-ra cserélik. Az útleveleket az év végén kezdik el lecserélni, a központi bank pedig hamarosan elkészíti a már új országnevet viselő pénzérmék és bankjegyek kiadásának ütemtervét.Mint mondta, Szkopje néhány napon belül az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden országát hivatalosan is értesíti a névváltoztatásról.A szkopjei kormány kedden közölte, hogy életbe lépett a Görögországgal kötött megállapodás, valamint az alkotmánymódosítás is, így az országot ezentúl Észak-Macedóniának hívják., a Macedónia elnevezést mindenhol Észak-Macedóniára változtatják meg. Vasárnapról hétfőre a macedón kormány épületéről is eltűnt a "Macedón Köztársaság kormánya" felirat, amelyet az "Észak-macedón Köztársaság kormánya" felirattal helyettesítenek majd.Kedden felvonták a NATO zászlaját a kormányhivatal épülete előtt.A macedón kormány és a NATO múlt szerdán írta alá a csatlakozási jegyzőkönyvet, amely lehetővé teszi, hogy Észak-Macedónia a katonai szövetség 30. tagja legyen. Erre várhatóan 2020-ban kerül sor., a görög-macedón névvita néven elhíresült diplomáciai csatározás.