Halálos áldozatokat is követeltek a felhőszakadások és hóviharok Kaliforniában

Heves felhőszakadás és hóviharok következtében legalább öt ember vesztette életét a héten az egyesült államokbeli Kalifornia államban.



A meteorológiai szolgálat helyi idő szerint szerdán arra figyelmeztetett, hogy a Sierra Nevada hegységben péntekig akár kétméteres hó is hullhat, és folytatódik az erős széllökésekkel kísért ítéletidő.



A nyugati parti szövetségi állam egyes részein számos közút víz alá került, helyenként földcsuszamlások okoztak fennakadásokat, és a légi közlekedés is akadozik a heves esőzés és az erős szél miatt.



A csapadéktól síkossá vált autópályákon két halálos balesetben négy ember halt meg, egy ötödik - hajléktalan - ember halálát pedig egy kidőlt fa okozta. Egy autópályán a sűrű köd okozott tömegkarambolt, 14 jármű összeütközése miatt több mint egy tucat ember könnyebben megsérült.



Los Angeles és Santa Barbara megyékben a rendőrség több ezer ember evakuálását rendelte el azokon a területeken, ahol a tavalyi erdőtüzek elpusztították a növényzetet, és most a heves esőzés miatt ezeken a lecsupaszított domboldalakon fokozottá vált a földcsuszamlás veszélye.