Hajnalban is robbantottak és lőttek Nairobiban a terrortámadás helyszínén

Szerda hajnalban is robbantottak és lőttek a kenyai főváros központjában lévő DusitD2 épületegyüttesnél, amelyet előző nap kora délután terrortámadás ért - jelentették hírügynökségek a helyszínről.



Ezzel szemben a kenyai belügyminisztérium szintén hajnalban közölte, hogy a szállodából, bevásárlóközpontból, irodaházból álló komplexum minden épületét "megtisztították" a támadóktól, akik feltehetőleg az al-Shabaab szomáliai terrorszervezet emberei.



Az al-Shabaab már kedden jelentkezett, hogy ők támadtak.



A minisztérium szerint "már senki nincs veszélyben" a terroristáktól, minden polgári személyt evakuáltak, azokat is, akikről késő este még azt lehetett tudni, hogy bennrekedtek valamelyik épületben, illetve, hogy túszul ejtették őket a támadók.



A hatóságok közlése szerint 15 halálos áldozata már bizonyosan van a támadásnak, közülük 11 kenyai, egy amerikai, egy brit, és kettőt egyelőre nem tudtak azonosítani, mert nem volt náluk semmilyen igazolvány.



Az amerikai külügyminisztérium megerősítette, hogy egy amerikai állampolgár is az áldozatok között van.



Egyelőre nem lehet tudni, hogy hányan voltak kezdetben a támadók, de az egyik kenyai tévé felvételein négy látszik.



A DusitD2 épületegyüttes nincs messze a Westgate bevásárlóközponttól, ahol 2013-ban egy merényletben 67 ember vesztette életét. Azt a támadást is az al-Shabaab követte el. Az al-Kaida terrorhálózattal kapcsolatban álló szervezet nagy területeket tart ellenőrzése alatt Szomália déli és középső részén. Kenyában gyakran követnek el terrorcselekményeket, főleg mióta a nairobi vezetés katonákkal támogatja a dzsihadisták elleni küzdelmet Szomáliában.