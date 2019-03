Ha nem tesznek valamit, megállapodás nélkül kerülnek az EU-n kívülre a britek

Mivel egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy az Egyesült Királyság április 12-én megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból (Brexit), az Európai Bizottság elvégezte a megállapodás nélküli Brexittel kapcsolatos felkészülést - közölte az uniós bizottság hétfőn.



A tájékoztatás szerint az Európai Bizottság 90 ágazatspecifikus felkészülési közleményt adott ki, amelyek részletes iránymutatást nyújtanak a Brexit által érintett különböző ágazatok számára.



Megállapodás nélküli Brexit esetén az Egyesült Királyság unión kívüli országgá válik, és az unió egyetlen jogszabálya sem alkalmazható többé rá, továbbá nem lesz a kilépésről rendelkező megállapodásban előírtak szerinti átmeneti időszak sem. Az EU rendkívüli intézkedései nem csökkentik a megállapodás nélküli Brexit általános hatását, nem pótolják a felkészülési hiányosságokat, és nem egyenértékűek az uniós tagsággal járó előnyökkel vagy a kilépésről rendelkező megállapodásban előírt átmeneti időszak kedvező feltételeivel.



Az Egyesült Királyság EU-hoz fűződő kapcsolatait az általános nemzetközi közjog - köztük a Kereskedelmi Világszervezet szabályai - szabályoznák. Ami a pénzügyi erőforrások és a technikai segítségnyújtás iránti igényt illeti, az EU meglévő állami támogatási szabályai lehetővé teszik, hogy kezelni lehessen a vállalkozások által megállapodás nélküli Brexit esetén tapasztalt problémákat. Egyebek mellett a mezőgazdaság tekintetében az uniós jog számos eszközt biztosít az Egyesült Királyság kilépésének legközvetlenebb hatásaival való megbirkózáshoz, különösen akkor, ha nem születik megállapodás.



Elmondták azt is, hogy az intézkedésekkel párhuzamosan az Európai Bizottság továbbra is támogatja az állami szerveket saját felkészülésükben, és sürgeti az uniós polgárokat és a vállalkozásokat, hogy tájékozódjanak egy esetlegesen megállapodás nélkül bekövetkező Brexit következményeiről, és végezzék el a felkészülést erre.



Theresa May brit miniszterelnök kérésére az Európai Tanács csütörtökön jóváhagyta az Egyesült Királyság kilépési időpontjának meghosszabbítását május 22-ig, amennyiben a brit parlament alsóháza legkésőbb március 29-ig jóváhagyja a kilépésről rendelkező megállapodást. Amennyiben az alsóház addig az időpontig nem hagyja jóvá a megállapodást, az Európai Tanács által jóváhagyottak szerint a határidő csak április 12-ig hosszabbodik meg. Ebben az esetben az Egyesült Királyságnak kellene megjelölnie ezen időpont előtt a további terveit.