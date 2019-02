Egész Észak-Irak hálás a magyar kormánynak, amiért megmentette Tell-Aszkuf városát - jelentette ki Stephen Rasche, az Aid to the Church in Need (Szükséget Szenvedő Egyház) katolikus jószolgálati világszervezet ninivei újjáépítési projektjének vezetője.





Úgy fogalmazott: ezzel Tell-Aszkuf városát hatvan nap alatt megmentették. Kiemelte a magyar modell előnyeit: helyben nyújtott segítség, olyan segítség, ami figyelembe veszi a közösség valódi szükségleteit. Szerinte ezt a célt szolgálja az egyház és a magyar kormány között létrejött szerződés, ami az adomány megfelelő felhasználásának biztosítéka.



Rasche szerint a lakóépületek mellett a közintézmények – iskolák, kórházak és templom – újjáépítése is szükséges, mégpedig úgy, hogy az embereken túl a helyi gazdaság is nyerjen belőle. Kihangsúlyozta: a magyar projektek ezt a célt is szolgálják. Egy kérdésre válaszolva elmondta, jelenleg csak Magyarország segít rajtuk, az EU tagállamai közül, szeretné, ha a jövőben a többi visegrádi ország is csatlakozna az irkai újjáépítéshez. „Ha csak öt Magyarországhoz hasonló európai ország mellénk állna, Irak keresztény népe megmenekülne!" – jelentette ki.



Rasche-val az S4C.News nevű keresztény hírportál készített interjút , aki ebben kijelentette: Magyarország egyedi példával járt elől, amikor megkereste őket a magyar kormány: „Tudunk segíteni, mire van szükségük?" És ők elmagyarázták, hogy mire volt szükségük, amit a magyar kormány meghallgatott – egy egyszerű szerződés jött létre az északi-iraki egyházmegye és a magyar kormányzat között.

