Gyász: meghalt a világhírű színész

Hetvenhárom éves korában meghalt Billy Drago, az Aki legyőzte Al Caponét című Oscar-díjas film és több mint száz más alkotás szereplője - közölte a The Hollywood Reporterrel a művész szóvivője.



Drago hétfőn hunyt el Los Angelesben több mint 100 filmet felölelő, négy évtizedes karrier után.



Legismertebb szerepét Brian De Palma megtörtént eseményeken alapuló művében, az Aki legyőzte Al Caponét (The Untouchables) című, 1987-ben bemutatott gengszterfilmjében játszotta, Frank Nittit, a bűnöző jobb kezét alakította. Emlékezetes volt Clint Eastwood 1985-ös Fakó lovasában.



Tévésorozatokban is játszott, a Bűbájos boszorkákban Barbast, a rettegés démonát alakította, feltűnt az X-aktákban és a Walker, a texasi kopóban.



Drago a kansasi Hugotonban született 1945-ben Billy Eugene Burrows néven. Az AP amerikai hírügynökség újságírója volt, majd népszerű műsort vezetett a Kansas Radióban, közben kaszkadőrködött, majd az 1970-es években egy vándor színtársulattal eljutott New Yorkba, ahol több sikeres előadás résztvevője volt.