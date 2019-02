Gumilövedékek a szembe - a rendőri erőszak ellen tüntettek Franciaországban a sárgamellényesek - Fotók

A gumilövedék használatáról hetek óta heves vita folyik a francia közéletben, miután a francia rendőrök rendszeresen bevetik, súlyos sérüléseket okozva a tiltakozóknak. A sárgamellényesek szerint az utóbbi két hónapban húsz tüntető vakult meg az egyik szemének sérülése következtében.

Tizenkettedik alkalommal is az utcákra vonultak szombaton a francia kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen tiltakozó sárgamellényesek, a párizsi felvonuláson ezúttal a tüntetéseken megsérült tiltakozókra emlékeztek, valamint a "rendőri erőszak", elsősorban a gumilövedékek használata ellen tiltakoztak.Az üzemanyagadó emelése ellen 2018. novemberben létrejött sárgamellényes mozgalom az elmúlt két hónapban több szociális jellegű követelést fogalmazott meg, és az államfő távozását is követeli a városok menti körforgalomban felállított úttorlaszok mentén. Szombatonként pedig a városközpontokban tartanak spontán felvonulásokat, amelyek rendszeresen rendbontásokban és összetűzésekbe torkollanak a rendfenntartó erőkkel. Hétvégéken ezért országszerte mintegy 80 ezer rendőr és csendőr teljesít szolgálatot a francia utcákon a közrend biztosítására.Az elmúlt két hónapban a sárgamellényes tüntetők által felállított úttorlaszoknál tízen vesztették életüket, a tüntetéseken pedig több mint kétezren megsérültek, a rendőrök közül csaknem ezren. A megsérült tüntetőkre emlékezett a Párizs keleti határától a belvárosi Köztársaság (République) tér fele délben megindult több ezres menet, amelyen "az állami erőszak megállítását" követelték a tiltakozók, valamint "Kapcsold ki a tévét és csatlakozz hozzánk!" feliratot tartottak magasba. A "sérültek nagy menete" élén vonulóknak egyik szeme le volt ragasztva, köztük a mozgalom egyik vezetője, Jérome Rodriguesé is, aki múlt szombaton sérült meg egy rendőri oszlatáskor.A rendőrség felügyeleti szerve jelenleg is vizsgálja, hogy mi okozta a tiltakozó szemsérülését.Laurent Nunez belügyi államtitkár pénteken arra figyelmeztetett, hogy erőszak esetén a rendőrök továbbra is használni fognak gumilövedékes puskát, miután azt az államtanács is szükségesnek találta. A legmagasabb francia közigazgatási és jogi intézmény megítélése szerint a megmozdulásokon továbbra is várható erőszak miatt "szükséges engedélyezni a rendőri erőknek ezen fegyverek használatát a szigorú használati utasítás tiszteletben tartása mellett".Christophe Castaner belügyminiszter szerint a gumilövedékek alkalmazásával elkerülhető a fizikai kontaktus az erőszakos tüntetőkkel, enélkül még több sérült lett volna a megmozdulásokon. A belügyi tárca szerint csak négyen szenvedtek súlyosabb szemsérüléseket a gumilövedékek miatt, de 116 esetben indított vizsgálatot a rendőrség felügyeleti szerve az esetleges rendőri erőszak és túlkapások kivizsgálására.A vita nyomán a CGT szakszervezet és az Emberi Jogok Ligája az eszköz használatának betiltását kérte a legmagasabb francia jogi és közigazgatási intézménytől. A benyújtott kereset szerint a szociális mozgalom kezdete óta a rendőrség 9200 gumilövedéket lőtt ki.